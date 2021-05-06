Когда родители пьют. Жительница Слуцка о ситуации в городе: «Меня волнует жизнь таких детей и их психика»

Добрый день, «Кур'ер». Меня переполняют эмоции. Вот скажите, как должен и может поступить человек, когда видит, как идут два мужика (один еле идёт пьяный с «полторашкой» пива, второй — тоже выпивший, но более адекватный) и с ними шагает мальчик 5−6 лет?

Я вернулась, спросила у них. Один шутил, второй — отец — шёл с «полторашкой». Мальчик молчал, просто смотрел поодаль.

Реклама

Я понимаю, что опасно вообще разговаривать с выпившими людьми. Но у меня ребёнок такого же возраста! Как можно оставлять своих детей, тем более таких маленьких, с такими родителями?! Как матери могут оставить своих детей с такими отцами, зная изначально, что они пьют?! Они же детей подвергают опасности!

И этот ребёнок ходит в сад или школу, скорее всего, на «Чехова». И неужели педагоги не видят этого? Не видят, как они одеты, как они выглядят и что говорят? В саду и школе же есть психологи! Плохо забирать детей из семьи, это большой стресс для ребёнка, но можно же контролировать это, провести беседу, пригласить нарколога, психолога, в конце концов поставить на учёт и предотвратить это, а не оставлять ребёнка в опасности.

Я в шоке. Меня не волнует жизнь таких родителей, меня волнует жизнь таких детей и их психика!

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».