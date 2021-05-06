«Радуга» зарегистрировала новое юрлицо и скоро откроет очередной магазин

Недавно стало известно, что предприятие ООО «Торговый дом «Радуга-свет» ликвидируется. Однако это не повод к исчезновению торговой сети с улиц Солигорска, пишет «Лидер-Пресс».

По данным Картотеки, 28 мая 2020 года было зарегистрировано новое предприятие ООО «Радуга-свет». Это юрлицо и откроет новый магазин в конце мая на улице К. Заслонова, 63 (бывший 35-й магазин).

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Кстати, во главе тех самых трёх магазинов «Радуга», которые все ещё работают на проспекте Мира, улицах Ковалева и Набережной, — тот же новообразовавшийся налогоплательщик ООО «Радуга-свет».

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