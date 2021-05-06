На День печати «Кур'ер» дарит жителям Слуцка новую услугу - печать фотографий

В среду, 5 мая, в Беларуси отмечался День печати. Сотрудникам редакции в этот день подарили винтажную печатную машинку слуцкого журналиста Михаила Тычины. А сам «Кур'ер» по многочисленным просьбам случчан дарит им новую услугу — печать фотографий.
Список всех дополнительных услуг «Кур'ера» с ценами можно посмотреть здесь.
Прайс на фотографии
Цена на печать фотографий:
- 10×15 см (А6) — 60 копеек, срочная (до 15 минут) — 70 копеек;
- 13×18 см — 90 копеек, срочная — 1 рубль 10 копеек;
- 15×21 см (А5) — 1 рубль, срочная — 1 рубль 20 копеек;
- 20×30 см (А4) — 3 рубля, срочная — 3 рубля 30 копеек.
Несрочный заказ выполняется в срок до 2 дней или по договорённости с клиентом.
- Дополнительная работа с фотографией (добавление надписи, кадрирование
и т. п.) стоит 50 копеек за каждую фотографию.
- Дополнительная обработка фотографий (цвето-, светокоррекция, лёгкая ретушь) — 1 рубль за фотографию.
- Работа с оператором по выбору файлов для печати с цифровых носителей (до 10 минут) — 80 копеек, за каждые последующие 5 минут — 50 копеек.
- Обрезание фотокарточки по заказу клиента — 30 копеек.
При печати фотографий свыше 10 штук предоставляется скидка 10%, свыше 100 штук — 15%, свыше 200 штук — 20%.
Изготовление фотографий на документы (4−6 штук, размеры в мм: 30×40, 34×45, 40×50, 37×47, 40×60, 45×60) — 7 рублей. Срочная фотография — 1 рубль к стоимости заказа.
Другие услугиНапоминаем, что в редакции «Кур'ера» вы можете получить и другие дополнительные услуги.
Ксерокопирование и распечатка текста:
- односторонний А4 — 0,4 рубля,
- двухсторонний А4 — 0,5 рубля.
Ксерокопирование фото и других картинок:
- страница А4 — 1 рубль,
- скидка при ксерокопировании или распечатке от 10 страниц, а также подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.
Отправка факса:
- А4 по территории РБ — 0,60 рубля,
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.
Сканирование текстовых материалов (формат А6-А4) с распечаткой и/или записью на USB Flash заказчика (отправкой на e-mail):
- сканирование одной страницы А4 без распечатки — 0,60 рубля,
- сканирование и распечатка (+ запись): на односторонний А4 — 1,00 рубль, на двухсторонний А4 — 1,00 рубль,
- скидка подписчикам — 10%.
Сканирование фотографий и иллюстраций (формат А6-А4, их кадрирование, изменение контраста, запись на USB Flash заказчика (отправка на e-mail):
- сканирование и запись 1 единицы (в зависимости от сложности изменения фото) — 2−3 рубля,
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 10%.
Набор заявлений и других документов с распечаткой (формат А4) и/или записью на USB Flash заказчика (отправкой на e-mail):
- набор и запись ½ листа А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14) — 1,40 рубля,
- набор и запись листа А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14) — 2,80 рубля,
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 30%.
Разработка визиток, коллажей, календарей и др. с последующей записью на USB Flash заказчика:
- разработка и запись визитки односторонней — 5,00 рублей,
- двухсторонней — 6,00 рублей,
- коллажей, плакатов, календарей и др. (формат А6-А3) — 7−12 рублей (в зависимости от количества иллюстраций и сложности макета) за 1 единицу,
- скидка подписчикам печатной версии газеты «Кур'ер» — 30%.
Подписка
Как мог заметить читатель, тем, кто подписался на бумажную версию газеты «Інфа-Кур'ер», предоставляется скидка на доп. услуги.
Подписку на газету «Інфа-Кур'ер» вы можете оформить:
- в отделениях почтовой связи «Белпочта»;
- сделав заявку на оформление подписки почтальоном на дому по телефону (8 1 795) 4 70 45 (для Слуцка);
- через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку. В списке тематик нужно выбрать «Общественно-политические и литературно-художественные издания»;
- при помощи платёжно-справочных терминалов;
- при помощи сервиса belkiosk.by — на электронную версию газеты в формате PDF.
Юридические лица могут оформить подписку на наше издание в своих почтовых отделениях или через систему «Интернет-подписка» предприятия «Белпочта», на котором предоставляется возможность в реальном времени заполнить заявку и получить счёт-фактуру для оплаты. Телефоны для справок: (8017) 293 55 26, телефон в Слуцке и Слуцком районе — (801 795) 4 70 45.
Стоимость подписки на первое полугодие 2021 года:
|Индекс
|Форма подписки
|1 месяц
|3 месяца
|6 месяцев
|64 066
|индивидуальная
|4,80 руб.
|14,40 руб.
|28,80 руб.
|64 066
|ведомственная
|5,10 руб.
|15,30 руб.
|30,60 руб.
Редакция «Кур'ера» находится в Слуцке по адресу: улица Ленина, 128 (напротив Дома быта). Время работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обед — с 13.00 до 14.00.