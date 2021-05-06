«Ношение „намордника“ постепенно меняет психику человека». Мнение главного героя видео, снятого в «5-м элементе» в Слуцке

Я не буду писать про то, что я не верю в инфекцию, что её нет и так далее. Читатель сам знает и всё понимает. А не понимает, так таких будет немного. Главное, чтобы самому себе читатель не солгал. Многие из нас потеряли своих близких из-за разных болезней. Но то, о чём пойдёт речь, не имеет к болезни никакого отношения.

РАНЕЕ. Очевидец прислал «Кур'еру» видео, снятое 23 апреля в магазине «5-й элемент» в Слуцке. На нём запечатлён спор покупателя с персоналом. Мужчина отказался надевать маску, а кассир — обслуживать без неё. Тогда мужчина взял товар, положил на кассе деньги и пошёл к выходу. Сотрудники магазина вызвали милицию.

Можно поделить людей на два класса. Первый — те, которые уверовали в то, что пропагандируют на телеэкранах по всему миру. На вершине этого класса будет человек, сидящий в автомобиле один и в маске. И второй класс — те (по моему мнению, подавляющее большинство), которые не верят в весь этот бред и носят этот аксессуар исключительно из страха быть наказанным штрафом и так далее.

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Но при этом, друзья, вы же соблюдаете эти правила менее чем наполовину: во-первых, вы ходите без перчаток, во-вторых, вы же не носите эти аксессуары так, как вам «приказано». А вы их носите и на подбородке, и под носом, то есть как попало. Вы уже сделали шаг к тому, чтобы нарушать. Каждый раз, когда я захожу в магазин, в санстанцию, в водоканал, в электросети — все внутри там ходят без масок. Но когда видят постороннее лицо — начинается лицемерие и спектакль. Я думаю, что на многих предприятиях все надевают маску, когда видят какое-то начальствующее лицо либо когда им напоминают про штрафы.

Но есть ещё один класс — те, которые на своём уровне ведут борьбу с обезличиванием человека. Таких людей я вижу регулярно: в банках, в такси, в магазинах, в политических организациях. Именно благодаря этому классу уже есть первые победы. Например, наши дети могут ходить в школы, а не тупеть на дистанционном обучении, как в некоторых странах. Мы можем ходить на спортивные мероприятия, в кинотеатры, в рестораны. Мы можем ходить там, где хотим. Можем работать в своём кафе, в магазине, в парикмахерской.

Но есть и в других странах победы: Чеченская Республика — первая, в которой ношение «модного аксессуара» не является обязательным, также в некоторых штатах, таких как Техас, Оклахома, Миссисипи — то же самое. На планете есть места, о которых мы просто не знаем.

Я не хочу писать про законы: что законно, а что — нет. Если рассматривать ситуацию с этой стороны, то тут ответ очевиден — нет такого закона, по которому человеку можно надеть что-то на его тело. Моё тело — моё дело. И это написано в нашем самом главном законе (Конституция РБ, ст. 25, ст. 58).

В магазин я пришёл, чтобы купить небольшие кухонные весы. Зайдя в торговый зал, я обратился к сотрудникам отдела, и они стали мне показывать весы. А когда я сделал свой выбор, они стали их проверять, начали оформлять гарантию и выдали мне платёжку, с которой я пошёл на кассу. То есть меня обслуживали всё это время. Почти все ребята носили аксессуары лишь бы как: у большинства они были под носом, и они вдыхали и выдыхали им свободно, как и положено дышать согласно анатомии и физиологии. У некоторых маска была на подбородке, как будто повязка при больном зубе, как в старом кино.

Эти мужчины и женщины улыбались и общались друг с другом. Но когда я подошёл к кассе, там мне сказали странную фразу: «Наденьте маску, без маски я не обслужу вас». На что я ответил, что меня уже обслужили, а всё, что надо от вас, — это получить чек, который вы обязаны пробить, и положил деньги кассиру, став ждать от неё положенный документ.

Далее последовала серия странных отказов со стороны кассира, затем к ней подключились ещё несколько коллег, которые тут же натянули аксессуары по глаза и стали вживаться в роль контролёров. Мне казалось, что им нравится это фантомное ощущение власти. Меня этот спектакль утомил, и я решил не тратить время на чек и направился к выходу, даже не требуя сдачу. Передо мной появился мужчина. На бейдже было написано «консультант». Я ему сказал, что консультировать меня не требуется, а он стал трогать меня рукой зачем-то и преграждал путь к выходу.

Я растерялся, а потом услышал, что кто-то из работников магазина вызвал охрану и милицию. Также я увидел, как роллет магазина опускается, и понял, что меня ограничивают в свободе сотрудники магазина, чему был немало удивлён. Решил не отвечать на их неадекватные действия и стал спокойно ожидать правоохранителей. Из обстановки вокруг я неоднократно слышал, что сотрудники внутренних дел были вызваны в связи с хищением в магазине.

Первыми прибыли на место два сотрудника вневедомственной охраны, которые быстро вникли в суть и сказали, что всё в порядке и никакого преступления (с моей стороны, как минимум) не совершено. Я обрадовался, что меня выпустят из плена, но преждевременно. Оказалось, что вслед за охраной ожидается прибытие участкового. Примерно через 20−30 минут прибыл участковый, и все сотрудники магазина стали ему объяснять несуществующие правила отказа пробить чек покупателю.

После них я изложил участковому все законные аспекты правил торговли, сославшись на постановление Совета Министров № 703, в котором сказано, что продавец обязан продать покупателю товары, продукцию общественного питания по цене, указанной на ценнике на эти товары. Также объяснил, что решение местных органов самоуправления не предусматривает отказа в продаже покупателю, а даже если бы и предусматривало, то в случае разногласия в законах включается принцип иерархии, и что Совет Министров значительно выше.

Участковый, видимо, сам всё это понимал, но на него давили морально работники магазина, объясняя, что у них такой приказ и всё тут. Я настаивал на том, что я прав и никуда не уйду без своей покупки, даже если чек не будет пробит.

В общем, всё дело свели к тому, чтобы кто-нибудь из сотрудников магазина вместо меня подошёл к кассиру и тот пробил ему чек за мой товар (вдумайтесь, какая нелепица). Так и было сделано: один из сотрудников магазина, сидевших в инфоцентре, подошёл к кассиру, и тот пробил чек. После этого я рекомендовал магазину завести специального сотрудника для этой манипуляции, чтобы не тратить время и чтобы никто не потерял своё лицо (забавная формулировка).

Я вместе с сотрудниками магазина, с милицией потратили 2,5 часа времени. Если бы я был болен страшной-престрашной инфекцией, то сколько человек мог бы заразить за это время? Но дело не в инфекции, конечно же. И все это понимают, но начинают это представление из страха быть наказанным, оштрафованным, а иногда и просто из принципа «раз я соглашаюсь носить аксессуар, то и своего ближнего заставлю его надеть».

Это ведь намного проще — нагнуть своего брата, чем нагнуть неадекватного руководителя (тут ведь можно и самому пострадать). Но в большинстве случаев это происходит из-за чрезмерного желания угодить начальству и страха, что тебя отругают. Поэтому некоторые настолько перегибают палку, что трезвый ум не может это воспринять. Мне стыдно за таких соотечественников.

Дальше хочется представить забавный пример: допустим, я уронил товар в магазине и он повредился. Мне предложат за него заплатить и отдадут независимо от того, в аксессуаре я буду или без него?

Эту ситуацию нужно рассматривать в другом аспекте — моральном, человеческом. Людей обезличивают, люди перестают быть людьми. Они со стеклянным взглядом отказывают в услугах, в продажах и говорят: «Нам так сказали». Так, а вы — кто? Бессловесные, беспомощные существа, которые сделают всё, что им скажут? Так уже было в истории. Просто нас плавно к этому подводят, потому что нельзя резко — начнём возмущаться. Самое главное, что есть у человека, — это любовь. Если человеку внушить страх, это уже не человек.

Нужно понять, что обезличивание человека уже вошло в привычку. Это только начало. К сожалению, это понимает мало людей. Они думают, что это временное явление. Подумайте об этом, когда в магазине продавец заикнётся про маску и тут же другой рукой продаст вам пачку сигарет, от которых в сутки умирают более 20 000 человек, а ещё алкоголь (про цифры смертей стоит ли писать). Такой заботы о здоровье никто не ожидал. Это похоже на ситуацию, когда киллер дарит своей жертве бронежилет. Явно этот бронежилет с сюрпризом.

Ношение «намордника» постепенно меняет психику человека так же, как и ношение любого предмета одежды: либо делает человека увереннее в себе, либо, наоборот, делает его стеснительным. Это тонкое оружие. Подумайте о том, в каком мире будут жить ваши дети, если сегодня вы не возьмёте на себя ответственность за их будущее. Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии Пауль Йозеф Геббельс говорил: «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней». Интеллект — враг пропаганды.