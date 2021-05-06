Ветераны ВОВ в этом году не получат единовременные выплаты к 9 Мая

Единовременных выплат ветеранам к 9 Мая в этом году в Беларуси не будет. Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, приуроченной к празднику, пишет TUT. BY.

— Выплат, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено, — сообщила в ответ на вопросы журналистов представитель Министерства труда и социальной защиты.

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В предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены. Однако это были юбилейные годы. В 2018-м, к примеру, таких выплат не было.

TUT. BY напоминает, ветераны ВОВ в Беларуси получают повышения, надбавки и доплаты к пенсиям. Подробнее о том, какими они бывают, можно почитать по ссылке.