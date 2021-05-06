«Рукокрылые, удачи вам в общении с людьми!» В Слуцке построили домики для летучих мышей

29 апреля 2021 года на базе Слуцкой районной центральной библиотеки прошло итоговое мероприятие в рамках экологической акции «Дом для рукокрылых».

Мероприятие состоялось при поддержке проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

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В нем приняли участие 15 ребят в возрасте 9−14 лет и 25 взрослых. Это педагоги учреждений образования Слуцкого района, представители государственных и общественных учреждений и экологических организаций.

Сама акция по изготовлению домиков для летучих мышей проходила с 1 марта по 15 апреля 2021 года. Идея акции принадлежит Клубу экологического мониторинга Минской области (КЭМ), который организован в нашем Центре в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне». Чтобы принять участие в акции, необходимо было изготовить домик для летучих мышей, сделать фото участника за работой, фото самого домика и фото домика на опоре и выложить на своей странице в ВК с надписью #домдлярукокрылых2021. Всего за это время было построено и развешено в садах и парках по всей нашей стране более 60 домиков для летучих мышей. Около 40 учреждений дошкольного, общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи приняло участие в акции. Особо приятно, что нас поддержали наши партнеры по проекту: специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Борисовский центр экологии и туризма.

Открыла итоговое мероприятие директор Центра Коледа Тамара Анатольевна. С приветственным словом к собравшимся выступили: руководитель проекта Чабровская Ольга Михайловна, начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Цыбулько Сергей Александрович, заместитель директора Слуцкой центральной районной библиотеки Жирновая Ольга Николаевна, главный специалист управления по образованию Слуцкого райисполкома Башура Евгения Александровна.

С нетерпением все участники мероприятия ждали выступления Шпака Алексея Викторовича, старшего научного сотрудника лаборатории молекулярной зоологии Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам. Алексей Викторович один из немногих, кто в нашей стране изучает рукокрылых. Более чем в часовой презентации он познакомил с самыми редкими и наиболее распространенными летучими мышами нашей страны, рассказал об их образе жизни и новых исследованиях в области хироптерологии. Ответил на многочисленные вопросы, которые затрагивали ситуации контактов человека и рукокрылых и коснулся проблем в организации работы по сохранению летучих мышей в Республике Беларусь.

Во второй части мероприятия ребята нашего Центра продекларировали стихи и легенду о летучих мышах.

Для выработки дальнейшей стратегии работы КЭМа Минской области по теме «Рукокрылые Республики Беларусь» был организован мозговой штурм «Что мы можем сделать для летучих мышей?», в ходе которого участники попробовали ответить на два вопроса: «Как граждане могут помочь сохранению летучих мышей?» и «Как развеять мифы об отрицательном имидже рукокрылых?». По окончании мозгового штурма каждая из 5 рабочих групп защитила свой небольшой проект и ответила на вопросы присутствующих.

Вот некоторые из предложений по оказанию помощи рукокрылым: размещение информационных баннеров в городах, организация сбора средств для реализации программ по оказанию помощи в зимний период, обратиться к лесхозам о сохранении дуплистых деревьев, постройка домиков для летучих мышей, создание книжек-раскладушек для дошкольников, распространение листовок о пользе летучих мышей и многое другое.

По окончании мероприятия каждому участнику был вручен фликер с изображением летучей мыши. Завершился этот насыщенный день совместным фото и пожеланиями для летучих мышей, которые все участники смогли оставить у огромного арт-объекта в виде летучей мыши:

«МЫ ВАС НЕ БОИМСЯ!», «Я ЛЮБЛЮ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ!», «ЖИВИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ, МЫШКА ЛЕТУЧАЯ!», «РУКОКРЫЛЫЕ, УДАЧИ ВАМ В ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ!», «НЕ СРУБАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ И БЕРЕГИТЕ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ», «ЖИВИ И РАДУЙ МИР», «УВЕЛИЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ РУКОКРЫЛЫХ РБ»,

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЕ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ И КАЖДАЯ НАШЛА СВОЙ ДОМ!», «РОСТА ПОПУЛЯЦИЙ И УВЕЛИЧЕНИЯ ВИДОВ РУКОКРЫЛЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»,

«НАМ НЕОБХОДИМО СПАСТИ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ!», «СДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ!»

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