Гендиректор Слуцкого мясокомбината рассказал про золотую медаль за колбасы и контракт на $ 1 млн

Слуцкий мясокомбинат принял участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2021» в Москве, на которой представил два вида колбасных изделий и завоевал с ними золотую медаль за «Лучший продукт-2021».

Николай Вербицкий, генеральный директор Слуцкого мясокомбината, рассказал «Кур'еру» про выставки, конкурсы, контракты и продукцию, произведённую по стандартам Халяль, которую будут реализовывать в Республике Беларусь. Крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо-2021» прошла в Москве с 12 по 16 апреля. Там предприятие представило свою продукцию — варёные, сырокопчёные и сыровяленые колбасы, копчёности и тушёные изделия.

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Также во время выставки проходил конкурс «Лучший продукт-2021». Слуцкий мясокомбинат представил колбасные изделия высшего сорта — сырокопчёную колбасу «По-турецки» и сырокопчёную салями фирменную «Пепперони». Они были награждены золотой медалью и дипломом. Колбасу «Пепперони», в рецептуру которой входит специальный перец, используют в приготовлении пиццы.

«На конкурсе была независимая комиссия, в которую входили эксперты их российских сетей „Пятёрочка“, „Ашан“, „Перекрёсток“, „Карусель“. Выбирали продукт тайной дегустацией — никто не знал, где какой, — рассказал Николай Вербицкий. — Эксперты пробовали и ставили свою оценку. В итоге мы получили золотую медаль».

Генеральный директор пояснил, почему они выбрали именно эти колбасные изделия: «В Москве, да и во всей Российской Федерации, пользуются высоким спросом говядина и продукция из неё. Поэтому решили, что именно эта продукция придётся по вкусу россиянам. И здесь мы не ошиблись».

Про контракты на $ 1 млн и новую продукцию по стандартам Халяль

«Программа выставки была насыщенная: прошли деловые встречи, переговоры с нашими партнёрами. Заключили новые контракты на поставку колбасных изделий в Азербайджан, куда уже в этом месяце была осуществлена первая поставка.

Возобновляем сотрудничество с Казахстаном по реализации колбасных изделий. Встретились с нашими партнёрами из Узбекистана, с которыми работаем, также заключили новые контракты. Туда поставляем говядину на кости в охлаждённом или замороженном виде», — сказал Николай Вербицкий.

В этом году Слуцкий мясокомбинат экспортировал в Китай три контейнера полуфабрикатов из говядины мясокостных.

Вторая выставка — Made in Belarus — проходила с 6 по 7 апреля в Душанбе (Таджикистан). Представила Слуцкий мясокомбинат начальник отдела внешнеэкономической деятельности Ксения Балабан.

«Заключили контакт на $ 1 млн на поставку говядины. В ближайшее время должна быть произведена первая отгрузка», — сказал генеральный директор.

Продукция по стандартам Халяль

На Слуцком мясокомбинате продолжают проводить убой по стандартам Халяль.

«Осуществляются экспортные поставки продукции по территории Узбекистана. Также мы поставили на производство пельмени под торговой маркой «Белорусские дары», произведённые из мяса, полученного от убоя по стандартам Халяль.

В будущем планируем поставить на производство колбасные изделия Халяль. Уже была пробная отгрузка в 20−25 кг. Это колбаса премиум-класса «Портофино», упакованная в коробку".

СПРАВКА. Халяль — «всё то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи.