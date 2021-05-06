На начало апреля 12 частных предприятий и организаций Слуцка имели долг по страховым взносам. Список

Фонд соцзащиты населения опубликовал списки организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 апреля 2021 года.



По Слуцку и району в список попали 12 предприятий и организаций. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. На начало этого года на Случчине насчитывалось 15 неплательщиков страховых взносов.

Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 апреля:

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ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО» ЧТПУП «БелЭлектроМаркет» ООО «Техно-7» ООО «СтройВидем» ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД» ООО «САПР-Сервис» ЧСУП «Санмихстрой» ЧТУП «Санрайс-торг» ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС» ТУП «Сервиспромден» ООО «Со Смаком Лучники» ООО «СанВокинВуд».