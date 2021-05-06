Слуцкий райисполком объявил аукцион по продаже дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 40. Его признали бесхозяйным и передали в собственность города. Начальная цена дома — 23 100 рублей.


Аукцион назначили на 1 июня. Документы принимают с 30 апреля по 26 мая, сообщает Слуцкий райисполком.

Что известно про пустующий дом:

  • общая площадь — 53,0 кв. м;
  • этажность — одноэтажный;
  • подземная этажность — отсутствует;
  • материал стен — шлакобетонный;
  • год постройки — 1970;
  • площадь земельного участка — 0,0610 га.
В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит
Фотографии: Ольга Паздерина
В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит

В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит

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В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит

В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит

В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит

В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит

В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит

В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит

В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит

В Слуцке продают с аукциона бесхозяйный дом минимум за 23100 рублей. Как он выглядит