Слуцкий райисполком объявил аукцион по продаже дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 40. Его признали бесхозяйным и передали в собственность города. Начальная цена дома — 23 100 рублей.
Аукцион назначили на 1 июня. Документы принимают с 30 апреля по 26 мая, сообщает Слуцкий райисполком.
Что известно про пустующий дом:
- общая площадь — 53,0 кв. м;
- этажность — одноэтажный;
- подземная этажность — отсутствует;
- материал стен — шлакобетонный;
- год постройки — 1970;
- площадь земельного участка — 0,0610 га.