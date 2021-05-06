Слуцкий райисполком объявил аукцион по продаже дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 40. Его признали бесхозяйным и передали в собственность города. Начальная цена дома — 23 100 рублей.



Аукцион назначили на 1 июня. Документы принимают с 30 апреля по 26 мая, сообщает Слуцкий райисполком.

Что известно про пустующий дом:

общая площадь — 53,0 кв. м;

этажность — одноэтажный;

подземная этажность — отсутствует;

материал стен — шлакобетонный;

год постройки — 1970;

площадь земельного участка — 0,0610 га.