«У него железные нервы». Многодетная мама из Слуцка благодарит дворника

Хочу выразить благодарность человеку, который работает в ЖКХ и каждое утро убирает около наших домов на Зелёной, 19 и 21. У него железные нервы, мужчина просто превосходно справляется со своей работой.

Наши люди практически каждый день не доносят мусор до урны, а дворник приходит и каждое утро наводит красоту, чистоту, порядок!

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Этот человек достоин благодарности. Я давно за ним наблюдаю. Он молодец! Если честно, я бы не выдержала, а он просто достойно справляется со своей работой — стальные нервы.

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