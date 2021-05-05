Как витеблянка «снимала порчу»: отдала золотое кольцо и взяла кредит, чтобы закопать деньги ночью на кладбище

50-летняя жительница Витебска отдала мошеннице золотое кольцо и 2000 рублей за «снятие порчи». О том, что её обманули, женщина узнала лишь через три года — от милиции, сообщает УВД.

В 2018 году витеблянка встретилась с бывшей коллегой. Та убедила женщину, что на ней лежит порча, и пообещала её снять — с помощью ритуала. Для снятия нужно было принести серебряное и золотое кольцо. «Гадалка» сказала, что если во время ритуала одно из них исчезнет, то обряд можно считать удачным. Золотое украшение перешло в карман мошенницы.

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Спустя несколько месяцев женщины встретились вновь. Мошенница сообщила, что порча пока не ушла. Для окончательного снятия порчи понадобилось 2000 рублей, которые витеблянка взяла в кредит. Деньги было необходимо ночью закопать на кладбище.

Женщина побоялась сама это делать. Но «гадалка» пообещала, что поможет совершить ритуал. За эту помощь мошенница получила ещё 200 рублей. Взяв деньги, она исчезла. Об обмане потерпевшей рассказали милиционеры — через три года после случившегося.

Мошенница задержана, возбуждено уголовное дело.