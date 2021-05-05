Цифра дня. Сколько человек в списке Слуцкой больницы на вакцинацию против COVID-19

По информации Слуцкой поликлиники, в списке желающих получить вакцину против коронавируса около 2000 человек.

Как сообщил «Кур'еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, всего в списке около 5700 человек. Сюда входят не только жители, которые записались в поликлинике, но и предприятия, и организации, отправившие заявки на вакцинацию.

Корреспондент «Кур'ера» Ольга Паздерина записалась на процедуру через форму на сайте Слуцкой ЦРБ. По состоянию на 5 мая она в очереди 715-я. Вакцины пока что нет.

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Напомним, что 4 мая «Кур'ер» сообщал, что в поликлинике закончилась вакцина против COVID-19. Узнали, когда ждать поставку.

Обновлено в 11.35.