Сельское хозяйство в прошлом году стало одной из двух отраслей, которые внесли положительный вклад в прирост ВВП. Так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность в сфере АПК, заявил Александр Лукашенко на совещании о ситуации в отрасли.

После этого об успехах в сельском хозяйстве рассказал Александр Субботин, вице-премьер, указав, что за год число убыточных хозяйств уменьшилось в полтора раза. «Мы идём к тому, чтобы как можно быстрее превратить их в более успешные путём присоединения, перепрофилирования, оздоровления», — заявил заместитель премьер-министра. А вот что о состоянии отрасли говорят статистика и эксперты.

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Без господдержки картина выглядит не особенно радужно

Статистика показывает, что отрасль развивается и растёт. Но если обратить внимание на данные без учёта господдержки, то итоги работы АПК будут не такими позитивными.

Выручка организаций сельского хозяйства по итогам прошлого года увеличилась на 13,9% и достигла 14,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 891 млн рублей, сократившись на 3,2% по сравнению с 2019 годом. Рентабельность продаж по конечному финансовому результату, по данным Белстата, была на уровне 5,3%, но без учёта господдержки — 1,4%.

Количество убыточных организаций отрасли по итогам прошлого года уменьшилось с 149 до 91. Однако сумма их чистого убытка выросла с 185,2 млн рублей до 242,6 млн рублей. Без господдержки убыточной была бы 641 организация, а сумма чистого убытка без помощи государства в статистике указана в размере 532,3 млн рублей.

В январе — феврале этого года удельный вес убыточных организаций составлял 10%, а без учёта господдержки — 52,5%.

Производство продукции сельского хозяйства в прошлом году составило 22,9 млрд рублей, в сопоставимых ценах оно выросло на 4,9% по сравнению с 2019-м. Увеличилось производство зерновых и зернобобовых культур, рапса и льноволокна. Производство скота и птицы выросло на 2,6%, молока — на 5,6%, а яиц — снизилось на 0,5%.

Успешно работает около половины предприятий

Положительный рост объёмов производства и вклад сельхозорганизаций в ВВП в прошлом году — это ещё не повод считать, что процессы в отрасли идут в положительном направлении, считает Антон Косынкин, замдиректора ООО «Сельхозинвест», ранее председатель комитета по развитию предпринимательства в сфере АПК Республиканской конфедерации предпринимательства. По его мнению, источник роста — не в реформировании отрасли и положительных процессах её развития, а в благоприятных конъюнктурных условиях.

— В сфере АПК не только в Беларуси, но и во всех странах СНГ положительная динамика определяется не столько успехами внутри отрасли, сколько сложившейся конъюнктурой: в мире произошёл резкий скачок цен на продовольствие, сложились небывало высокие цены на сырьевую продукцию.

Косынкин отмечает хорошую урожайность, неплохую рентабельность, нормальный уровень производительности труда и характеризует состояние отрасли как стабильное: без существенных ухудшений или улучшений. Но успешно работающих предприятий, говорит он, около 50%. Остальные или убыточны, или выходят в плюс за счет госдотаций.

На практике решение проблемы убыточных предприятий нередко сводится к регулярному прощению долгов или к присоединению хозяйств к более успешным организациям, на плечи которых ложатся не только дополнительные долги и обязательства, но и задача вытянуть проблемное хозяйство из хронических убытков. В итоге те игроки АПК, на которые навешиваются проблемные организации, не всегда справляются с этой ношей.

— Если ограничиваться тем, чтобы прожить ещё один год, то, наверное, ничего менять и не нужно. А если думать о том, чтобы настроить отрасль, в том числе экспортно ориентированную, которая будет работать с более высокой добавленной стоимостью, тогда с этими предприятиями надо что-то решать, — считает Антон Косынкин.

Сложности отрасли не ограничиваются только числом убыточных предприятий. Аграрии ощущают нехватку квалифицированных кадров — сказывается отток населения из сельской местности, потеря квалифицированных кадров. По словам Косынкина, сейчас сложно найти механизатора даже на зарплату в 2 тысячи рублей.

Дорогие программы развития АПК, уступки и льготы по кредитам

Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC, отмечает, что аграрии практически во всём мире пользуются субсидиями и поддержкой государства. Ситуация в Беларуси отличается тем, что госдотации часто идут для поддержания на плаву хронически убыточных хозяйств и предприятий.

— Сельское хозяйство не стоит считать драйвером даже в случае хорошего состояния отрасли. Чтобы оно было драйвером роста, это чрезвычайная редкость в наши дни. Оно во многих, даже развитых странах, субсидируется. Но если АПК не требует чрезвычайно больших субсидий, то это можно считать успехом, — отмечает экономист.

Для развития АПК правительство регулярно устанавливает целевые показатели и каждые пять лет принимает специальные госпрограммы. Например, финансирование госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016−2020 годы предусматривалось в размере 220 млрд рублей, 199,7 из них должны были на поставленные цели потратить сами организации. Остальное — за счет бюджета и кредитных средств. Финансирование программы на 2021−2025 годы планируется в размере 284 млрд рублей, 242 млрд — собственные средства организаций. Более 8,6 млрд рублей на реализацию программы в этой пятилетке направят из бюджета, ещё 32 млрд рублей — за счёт кредитов. Причём нередко кредиты отрасли предоставляются на льготных условиях, а в случае проблем с выплатами перекладываются на бюджет или госбанки. К примеру, пяти предприятиям Витебской области в феврале были прощены долги на 17,9 млн рублей. А в мае прошлого года было принято решение о реструктуризации долгов предприятий отрасли на 1,85 млрд рублей.

Между тем долги аграриев продолжают расти. Кредиторская задолженность в сельском хозяйстве на 1 января составила 8,75 млрд рублей, долг по кредитам и займам — 6,16 млрд рублей, а дебиторская — 1,7 млрд рублей. Суммарная задолженность за последний год увеличилась на 5,4%.

На горизонте — новый вызов?

По мнению собеседника, в недалёкой перспективе АПК столкнется с ещё одним вызовом — потерей позиций на основном экспортном рынке и необходимостью диверсификации рынков сбыта. Экспорт сельхозпродукции в 2020 году составил 5,8 млрд долларов. Главным направлением для продукции отечественного АПК остается Россия, на рынок которой в прошлом году приходилось более 70% внешних поставок.

— Но Россия не замерла в развитии своего животноводства. Медленно, но верно отрасль развивается, государственные деньги, которые идут на субсидирование этой отрасли, огромные, сопоставимые, наверное, с бюджетном всего АПК Беларуси. Там создаются крупные холдинги, открываются молочные комплексы. Три — максимум пять лет, по оценкам экспертов, и мы этот рынок начнем терять. Поэтому выручку от реализации молока и молочной продукции, которая на сегодняшний день очень хорошая, нужно воспринимать как временную. Предстоит переориентироваться, — отмечает Антон Косынкин.

Диверсификация экспорта идёт, растут поставки в тот же Китай. Но пока это не те объёмы, которые смогут заменить российский рынок, отмечает собеседник.