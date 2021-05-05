Что в ВОЗ ответили на слова Лукашенко о том, что Беларуси ничем не помогли в борьбе с COVID-19

Александр Лукашенко упрекнул Евросоюз и США в том, что они один на один бросили Беларусь в борьбе с коронавирусом: «Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее». TUT. BY вспомнил, что эти организации делали в Беларуси в год пандемии.

Привозили СИЗы и «быстрые» тесты

Еще в первую волну коронавируса, в апреле 2020 года в Беларусь приезжала миссия ВОЗ в составе трех специалистов. Их визит был инициирован Александром Лукашенко. Эксперты оценивали работу белорусских медиков и на протяжении пяти дней посещали национальные, региональные и городские медучреждения, лаборатории и центры реагирования на чрезвычайные ситуации. После визита они поделились своими инструкциями с белорусскими медиками и властями.

Реклама

В рамках проекта «Солидарность во имя здоровья», финансируемого ЕС, в июне прошлого года Беларусь получила гуманитарный груз с 3,6 млн единиц средств защиты — маски, респираторы, щитки, защитные очки и медицинские халаты.

А вот совсем свежий эпизод: гуманитарный груз, принятый Минздравом в апреле этого года. Страновой офис ВОЗ передал Беларуси оснащение на общую сумму 850 тысяч долларов — кислородные маски с резервуаром, аппараты для высокопотоковой назальной оксигенотерапии, экспресс-тесты для диагностики.

Партия антигенных тестов для диагностики COVID-19 передавалась в Беларусь не единожды. Эти системы достаточно необычные: они хорошо помогают в случаях, когда требуется очень быстрое подтверждение наличия у человека коронавирусной инфекции.

Еще один проект «Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19», финансируемый Агентством США по международному развитию (USAID), касался Национального аэропорта Минск, которому достались тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты, а также дезинфицирующие средства.

Финансируют исследование о переболевших и образовательные проекты для медиков

Под эгидой Всемирной организации здравоохранения в Беларуси также началось проведение сероэпидемиологического исследования, которое поможет оценить распространенность антител к коронавирусу среди обычных белорусов и работников здравоохранения.

Как рассказали TUT. BY в белорусском офисе ВОЗ, исследование уже началось. Оно проводится ВОЗ, Минздравом и подведомственными организациями при финансовой поддержке Европейского регионального бюро и штаб-квартиры ВОЗ, ЕС.

— В исследование включено девять возрастных групп. Общее число участников — 5 тысяч, 4050 — это общее население, 950 — медработники. Оно будет проходить в три этапа. Первый по сбору сывороток крови завершен, вскоре начнется второй. В настоящее время ожидается поставка штаб-квартирой ВОЗ тест-систем для тестирования собранных материалов, — рассказали представители организации.

В представительстве Евросоюза рассказали и об образовательных программах, которые появились в период пандемии. Это семинары в регионах для 330 врачей и медсестер по интенсивной терапии пациентов с COVID-19, вебинары по биобезопасности и особенностям диагностики коронавируса для специалистов из более чем 150 национальных лабораторий.

Также прошел первый курс для врачей общей практики и преподавателей по диагностике и лечению психических и поведенческих расстройств в условиях COVID-19. Был запущен пилотный проект по проведению дистанционного консультирования врачами общей практики.

Вопросы вакцинации

19 апреля глава МИД Беларуси Владимир Макей встречался с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. На этой встрече представитель ВОЗ подтвердил, что организация продолжит оказание Беларуси технической и консультативной помощи в борьбе с COVID-19, в том числе в процессе налаживания производства вакцин.

В офисе ВОЗ пояснили: в Беларуси начал реализовываться проект «Деятельность Европейского союза — ВОЗ по поддержке развертывания вакцины от COVID-19 и вакцинации в странах Восточного партнерства, 2021−2023 гг.» Его цель — техническая поддержка государственным структурам Беларуси по вопросам вакцинации.

— В Беларуси начал реализовываться рабочий план для первой фазы проекта. Предоставленный бюджет для нее составляет около 400 тысяч долларов. Мероприятия включают в себя закупку оборудования, обучение медицинского персонала, повышение осведомленности СМИ и населения о вакцинации.

Вспомним и такой нюанс: благодаря программе COVAX, инициируемой в том числе и ВОЗ, белорусы, возможно, смогут дождаться не только российской и китайской вакцин. Напомним, что летом, когда был крайний срок подачи заявок на вступление в COVAX, Беларусь не присоединилась к этой платформе. Однако, по данным на январь 2021 года, Минздрав обратился с просьбой рассмотреть вопрос присоединения к COVAX.

Что сейчас говорят в ВОЗ и ООН?

В страновом офисе ВОЗ говорят, что при поддержке Европейского союза организация продолжает помогать Беларуси в рамках инициативы «Солидарность во имя здоровья».

— Начата реализация третьей фазы проекта на общую сумму около 1,5 млн евро. В планах на ближайшее время — закупка лабораторного и медицинского оборудования, обучение врачей общей практики, психиатров, психологов по вопросам психического здоровья в связи с COVID-19. Продолжается обучение медработников отделений анестезиологии и реанимации по всей республике, второй и третий этапы сероэпидемиологического исследования, анализ результатов поведенческого исследования, психосоциальная поддержка пожилых людей в разрезе COVID-19, организация тренингов для медработников по вопросам вакцинации, информационная платформа по вопросам реабилитации медработников и пациентов после коронавируса, — перечислили в организации.

В Представительстве ООН в Беларуси рассказали о плане социально-экономических ответных мер на COVID-19 для минимизации последствий пандемии в Беларуси:

— В первые месяцы пандемии система ООН в Беларуси в сотрудничестве с международными донорами предоставила около 7,5 млн долларов для поддержания системы здравоохранения, закупив медикаменты и средства защиты, что помогло стране пережить первую волну пандемии.

В целом же план предусматривает различные мероприятия до января 2022 года:

— На их реализацию потребуется около 64 миллионов долларов США, для 14 миллионов из которых уже определены источники финансирования агентствами ООН и международными донорами, в том числе Европейским союзом, Глобальным экологическим фондом, Глобальным фондом, Германией, Норвегией, Польшей, Республикой Корея, Россией, Швецией, Великобританией и США.