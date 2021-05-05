«Маски для отмазки». Как отреагировали зрители на ситуацию в «5-м элементе» в Слуцке, где на покупателя вызвали милицию

3 мая «Кур'ер» опубликовал видео, снятое в «5-м элементе» в Слуцке. Кассир отказался обслужить покупателя без маски. Тот положил деньги на кассу, забрал товар и пошёл к выходу. Сотрудники магазина вызвали милицию.

Видео разошлось по белорусским СМИ: Onliner, «Комсомольская правда», Euroradio и региональным.

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Мнения комментаторов разделились. Многие люди писали, что молодой человек должен был надеть маску. Но немало и тех, кто считает, что сотрудники магазина не правы.

Приводим комментарии, которые случчане оставили в соцсетях «Кур'ера» по этому поводу.

Не прав покупатель без маски

Александр Василевский: «Устроил показуху. Не проще надеть маску на пару минут и не портить всем нервы?»

Елена Мыслицкая: «Есть постановление об обязательном масочном режиме в общественных местах — исполняйте. Или ввести обязательный масочный режим, так, что ли, лучше? Зайдите в РОВД и там доказывайте права».

konfetasveta69: «Ну вот, пока мы ходим на мероприятия и не выполняем элементарные требования, так и будет в сутки по полторы тысячи заражённых».

yliua_grabec: «В „5-й элемент“ пришла официальная бумага, организации штрафуют, а людям до одного места. Ничего не вижу „стрёмного“, если покупатель наденет маску на две минуты».

romandemchenko: «Ребят, вот вы говорили, что документов нет, что можно ходить без маски и т. д. Скажите это людям и их семьям, кто погиб/пострадал от коронавируса. Себя не уважаете, уважайте окружающих вас людей».

Не правы сотрудники

Young Nudy: «Скоро так и на колени встанешь, мол, мы вам не продадим товар, пока вы не подметёте пол в нашем магазине».

Ирина Величко: «Пришла девушка смотреть телефон. Сама она медсестра детской поликлиники. И была она без маски. И ей продавец ни слова не сказал. И общался с ней около пяти минут, рассказывал про телефон. Уже если и идти на принцип, как сделали на видео сотрудники магазина, то нужно со всеми так, а не через одного».

Никита Горбачёв: «Парень молодец, смелый. А у сотрудников синдром вахтёра».

allunya_lyakh: «Боже, ну что за бред?! Обслуживать не захотела без маски… А у нас в городе все ходят в масках?»

oboislutsk_lev: «А вообще сотрудники торговых точек должны знать, что люди, страдающие сердечной недостаточностью, имеют право ходить без масок. Давайте будем на них тоже вызывать милицию. Люди, куда катится мир? Я тоже не могу ходить в маске, ношу её чисто на бороде, так как задыхаюсь после перенесённой „короны“, сердце дало сбой. Не думайте, что наглость, борзота, молодость — это ваше всё. Человечность. Любовь к ближнему. Уважение. Любовь решает все вопросы и стирает все проблемы».

Другое

Диана Иванова: «[Надоели] эти маски».

Сергей Цыбулько: «Маски для отмазки».

lisanastasiia4: «Доску почёта все без масок открывали… Коронавируса нет?!»

ludmilakaraba27: «Так нигде нет официальной бумаги. В Слуцком РИК нет ответа по ситуации с масками».

liliya_yankovec: « Если магазин соблюдает условия „масочного режима“, то при входе в отдел охранники должны рекомендовать надеть маску. При отсутствии маски у потенциального покупателя на ресепшене должен находиться контейнер с масками. Также должны предложить одноразовые перчатки либо использовать антисептик, который в обязательном порядке должен находиться на стойке ресепшена. Магазин должен позаботиться о своём имидже не путём скандалов и вызовов милиции, а информировать покупателей и обеспечивать необходимым в период пандемии. Хотя, на мой взгляд, любую ситуацию можно решить бесконфликтно. Не всегда нужно быть принципиальным».

Dz: «Тут вопрос вот в чём. С одной стороны, говорят о масках, с другой — смотришь на все мероприятия от госструктур — маски не нужны. Выглядит как по желанию. Опять же, зайти в магазин можно, ходить там сколько хочешь. Законы как дышло… хочу так, хочу не так. А захотят нагнуть, так и без законов нагнут».

Татьяна: «В „5-м элементе“ покупатель товар не просто с полки берёт, а получает из рук продавца-консультанта в отделе. И этот продавец беспрепятственно обслужил этого покупателя без маски. Он вошёл, прошёл по всему торговому залу без маски, дошёл до кассы. И вот деньги взять у клиента без маски оказалось невозможно! Как жили по правилам для „галочки“, так и продолжаем жить. Сами себя обманываем, сами себе очки втираем».

Алена: «Як у краме, дык нельга без маскі, а на раённых, абласных і рэспубліканскіх пасяджэннях— можна. Неяк патрэбна вызначыцца з масачным рэжымам, каб не кідаўся гэты абсурд у вочы».