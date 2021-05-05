Сеть магазинов «Радуга» официально начала процедуру ликвидации

Владелец солигорской торговой сети «Радуга» «Торговый дом «Радуга Свет» начал процесс ликвидации. Такая информация размещена в журнале «Юстиция Беларуси».

Пока непонятно, будет ли сеть продолжать работу под новым юридическим лицом или прекращает свою деятельность. Вот что пишет Игорь Уфимцев, руководитель ООО «ЭНЕРГИЯ», в своём Facebook-аккаунте: «Мой старый знакомый совладелец сети Андрей Заяц не выходит на связь. Ещё в марте ничего не предвещало таких проблем, поставщики грузили товар. А в апреле 70% сети отдали в аренду. И менеджер сети, с явным прибалтийским акцентом говорит, что расчётов с поставщиками не будет и возврата товара тоже не будет. По адресам оставшихся шести магазинов (из 20 в марте) сети «Радуга» уже работало новое предприятие. А успешная региональная торговая сеть «Торговый дом «Радуга Свет» официально начала процедуру ликвидации».

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