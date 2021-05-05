Жители самого большого микрорайона в Слуцке жалуются на припаркованный прямо на проезжей части транспорт

В редакцию «Кур'ера» пришло анонимное письмо, в котором жители микрорайона «Чехова» жалуются на автомобили, припаркованные на проезжей части и во дворах. Местные просят начальника Слуцкой ГАИ решить этот вопрос. «Кур'ер» выехал на место, чтобы убедиться, есть ли проблема на самом деле.

«Грузовики, фургоны, автобусы, маршрутки…»

Приводим текст письма жителей «Чехова» полностью:

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«Уважаемая редакция! Мы, жители микрорайона «Чехова», хотим обратиться через вашу газету к начальнику ГАИ города Слуцка с такой проблемой, как стоянка грузовых автомобилей, автобусов в нашем районе на улице Чехова и на дворовых территориях.

Грузовики, фургоны, автобусы, маршрутки стоят на автобусных остановках, во дворах, на поворотах дороги при движении от остановки «Северный». На повороте направо на светофоре всё загораживают фургоны, от перекрёстка на предприятии «Ямполь» до улицы Зелёная сплошные грузовики и бусы.

Днём — чуть меньше, но вечером это кошмар. На конечной автобусной остановке «11-я школа» вечная проблема для водителей маршрутных автобусов. Ночью начинают заводиться, шум, гарь идёт от выхлопных газов. Просьба начальника ГАИ города Слуцка рассмотреть наш вопрос по поводу стоянок этих автомобилей. Спасибо заранее за решение этой проблемы".

Есть ли проблема?

«Кур'ер» выехал в микрорайон «Чехова» днём во вторник, 4 мая. Легковые автомобили, бусы, грузовики и дорожная техника припаркованы на проезжей части улиц Борисовца, Ивановского и Чехова.

В ТЕМУ. «Кур'ер» сообщал, что в апреле начались работы по полной реконструкции улицы Ивановского в микрорайоне «Чехова». Движение автотранспорта ограничат до 30 июня.