Слуцкий центр детского творчества раскрасили по-новому. Фото до и после (+ что говорят читатели «Кур'ера»)

Ремонт здания Слуцкого центра детского творчества почти завершён. Уже видна новая раскраска. Она похожа на объект стрит-арта.

Что думают читатели «Кур'ера» о новом фасаде ЦДТ

Комментарии читателей взяты из групп «Кур'ера» в Instagram (instagram.com/kurjer), в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/kurjer) и в телеграм-чате «Слуцкі Воз» (t.me/slutsk128).

Марина Азимова-Бекетова: «Что-то новое и интересное! Молодцы! Оригинальная идея!»

Реклама

Ольга Буглак: «Очень хорошо. Не заезженное оформление, а то привыкли в один цвет всё красить».

Вероника Фокина: «Наконец-то. Очень красиво, современно».

Ирина Прокопович: «Стильно! Лучше, чем в один цвет».

anna__samiko: «Выглядит очень освежающе. Хоть что-то меняют в городе».

kijko.s: «Кто додумался? В отделе культуры новый руководитель? Может, молодой специалист пришёл работать куда-нибудь? Неужели? 26 лет зелёно-красному государству, и, наконец, пришли к тому, что так можно делать».

mishadailida: «Неуместно выглядит. У здания конкретный стиль, неоклассицизм. А так получается странный постмодернизм, разрешённая попытка некого псевдодизайна, „оформиловка“ одним словом. С архитектурой не вяжется, гимназию уже испортили, теперь взялись за Дом творчества. На самом деле можно было просто подобрать красивый, выразительный цвет. Однотонный, необязательно пастельно-обезвоженный».

marrina.gladkaya: «Красиво. Хоть какой-то элемент современности в нашем городе».

helena.kaizer: «Очень красиво, оттенки подобраны с большим вкусом!»

katerinabugarevich: «Супер! Респект тому, кто придумывал дизайн».

maski.slutsk: «Нравится. Приятные пастельные цвета».

allunya_lyakh: «Отлично! Лучше, чем было!»

irinanovikova2097: «Не нравится. Однотонность лучше».

andrewby2679: «Красиво, но где были ответственные лица, когда „Виталюр“ своим дешёвым вентфасадом уничтожал облик улицы?»

Aleksey: «Красиво, наконец-то со вкусом. Только опасаюсь, как краска поведёт себя в дождь».