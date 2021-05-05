Шалости с огнём и гибель на пожарах. В Слуцке прошла акция «Не оставляйте детей одних!»

На территории города Слуцка и Слуцкого района дан старт республиканской профилактической акции «Не оставляйте детей одних!», приуроченной к Международному дню семьи и Дню защиты детей.

Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.

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Целью акции является привлечение внимания к проблеме детской шалости с огнём и гибели детей на пожарах, а также снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечение их общей безопасности (дома, на улице, водоёмах и других местах активного времяпрепровождения).

В рамках первого этапа акции работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с кадетами профильных классов МЧС из ГУО «Минское областное кадетское училище», а также сотрудниками Представительства «Белгосстрах» по Слуцкому району пообщались с посетителями детского магазина «Буслік».





Вооружившись необходимыми полезными знаниями, наглядно-изобразительной продукцией и хорошим настроением, ребята начали активно приглашать граждан присоединиться к акции. Особое внимание спасатели и кадеты обращали на молодых родителей, а также посетителей с детьми. Количество пожаров и чрезвычайных ситуаций, произошедших по причине детской шалости с огнём или другими опасными предметами (веществами), очень чётко даёт понять, насколько серьёзна проблема оставления малолетних детей без присмотра взрослых, поэтому граждане с большим пониманием слушали кадет, работников МЧС и соглашались с информацией, которую с ними проговаривали.





Помимо бесед, посетителям были предложены интерактивные площадки, где можно было в игровой форме напомнить себе лишний раз о проблематике оставления детей без внимания и закрепить полученные знания на практике. Интерес проявляли все без исключения: и взрослые, и детвора. Так, можно было поиграть и проявить себя в конкурсах-головоломках «Опасные-безопасные предметы для детей», при помощи ручек различных чернил родителям необходимо было выделить опасные и безопасные предметы для их чад, а в игре «Лабиринт» родителям необходимо было по кратчайшему и верному пути «доехать на пожарной машине до места загорания в многоквартирном доме» и спасти импровизированного пострадавшего.





Посетители на скорость доставали из обёртки леденцовую конфету в крагах, моделировали вместе со спасателями чрезвычайные ситуации и звонили диспетчеру, при этом проговаривая полный алгоритм своих действий. А самые маленькие играли в лото безопасности и с удовольствием фотографировались со щенком — пожарным Маршалом. Никто не покинул мероприятие с пустыми руками, ведь за участие были предусмотрены приятные и полезные призы, календари, раскраски и другая профилактическая продукция от МЧС и «Белгосстраха».





Эмоционально, а главное, полезно открыли важную профилактическую акцию МЧС «Не оставляйте детей одних!» на Случчине.