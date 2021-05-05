Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств

Во вторник 4 мая Александр Лукашенко подписал указ № 174, которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий, сообщили в его пресс-службе, пишет TUT.BY. Чьи фамилии перечислены в указе, пока неизвестно.

«В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью её дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.

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Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства", — сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что вопрос о лишении определённых лиц воинских и специальных званий инициировали руководители силовых ведомств «с учётом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий». Там отметили, что, «согласно законодательным актам Беларуси, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства».

Иван Кубраков, глава МВД Беларуси, сообщил Sputnik, что званий лишены порядка 40 бывших сотрудников органов внутренних дел. По его словам, званий лишены люди, которые ошиблись в выборе профессии, а в трудное время «положили удостоверения на стол и отказались выполнять свои обязанности». Кубраков также уточнил, что все они уволены.