Мининформ вынес предупреждение газете Intex-press. «Белсоюзпечать» отказалась продавать издание

4 мая редакция барановичской независимой газеты Intex-press получила письменное предупреждение от Министерства информации, сообщает БАЖ.

Письмо пришло по электронной почте. В документе говорится, что решением суда Барановичского района и города Барановичи интервью со Светланой Тихановской, опубликованное в газете 14 апреля, признано экстремистским, в связи с чем Мининформ «предупреждает юридическое лицо, на которое возложены функции редакции газеты Intex-press, ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», о недопустимости нарушения требований статьи 38 «Закона о СМИ» и сообщает, что «допущенные нарушения необходимо устранить» и уведомить об этом министерство до 14 мая.

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Также 4 мая редакция получила письмо от Татьяны Зиневич, директора Брестского филиала ТРУП «Белсоюзпечать». В нём говорится, что с 5 мая 2021 года предприятие «отказывается от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке». В редакции говорят, что будут обжаловать это решение Брестского филиала «Белсоюзпечати».

Как пишет TUT. BY, редакция Intex-press сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила с YouTube-канала, когда на сайте Генпрокуратуры появилась информация о судебном решении, признавшем материалы редакции — интервью с Тихановской — экстремистскими. Когда был суд, была ли экспертиза, кто её проводил, неизвестно.

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