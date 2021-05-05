«Кур'ер» начинает цикл интервью с победителями Премии «Кур'ера» — «Instagram года #Слуцк» — 2021. Первая наша героиня — Алёна Корбут, блогер, мама троих детей, внештатный автор женского проекта Lampa. В интервью она рассказала, чем увлекается помимо блогерства и кто её вдохновляет.

Случчанке Алёне — 32 года. Она по образованию не просто экономист, а магистр экономики. В Instagram у неё 50+ тысяч подписчиков.

На своей странице Алёна делится личными историями похудения, семейной жизни, а также участвует в баттлах с мужем и другими блогерами. Помимо блогерства девушку интересует огород, здоровый образ жизни и питание.

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«Премия прошлого года стала толчком идти вперёд по блогерскому пути. Я тогда взяла в руки телефон и увидела вечеринку Премии. Подумала: «Какие классные люди нашего города там собрались. В следующем году тоже хочу стать номинантом: ведь у меня есть что рассказать и я могу быть полезной. Так и случилось. И я рада, что получила Премию в 2021 году», — рассказывает Алёна.

Как отмечает Алёна, её вдохновитель по жизни и в Instagram — муж. Говорит, что он молодец.

«Он только начал вести Instagram: научился монтировать видео и приобрёл минимальные навыки, необходимые в соцсетях. Мы с ним на одной волне — и это очень важно, как и иметь поддержку. Спасибо, любимый», — говорит блогер.

Алёна советует всем творить, развиваться и идти вперёд, даже если люди не понимают и не одобряют. Самое главное — оставаться искренним и естественным. Девушка благодарит «Кур'ер» за вдохновение и толчок в развитии: «Сотрудничайте с газетой „Кур'ер“ — и всё получится».

Партнёры премии «Instagram года #Слуцк-2020−2021»

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