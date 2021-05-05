Литовские рыбаки дважды за день заплыли на лодке в Беларусь

Литовские пограничники оштрафовали рыбаков, которые заплыли на территорию Беларуси. Оба случая произошли в субботу, 1 мая, пишет TUT. BY со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

Отец и сын, жители Шальчининкайского района, ловили рыбу в Пурвенайском пруду. Литовские пограничники зафиксировали, как они на лодке на четыре метра заплыли на территорию Беларуси.

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По возвращении 44-летний сын и 73-летний отец были задержаны пограничниками. За незаконное пересечение государственной границы по неосторожности их оштрафовали на 35 евро.

В тот же день на нарушении на пруду Пурвенай попался ещё один рыбак. Он пересёк границу и на десять метров заплыл на территорию Беларуси. 56-летнему жителю Вильнюса также назначили штраф в 35 евро.