Насколько выгодно жителю Слуцка иметь карту «Кур'ера»: сколько стоят услуги/товары со скидкой и без

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем, насколько выгодно иметь карту «Кур'ера».

У карт «Кур'ера» более 40 партнёров, у которых читатели при наличии карты могут получить скидки. Чтобы показать, насколько выгодно иметь карты, мы узнали, сколько стоят услуги/товары со скидкой и без.

Реклама

Подробная информация и список партнёров здесь.

Молекулярное восстановление волос от @nikki_alexeeva

Процедура: с картой — 80−170 рублей, без карты — 100−230 рублей. Выгода: 20−60 рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ника🖖Делаю волосы счастливыми💋 (@nikki_alexeeva)

Паста с цыплёнком и грибами, суп-пюре по-французски, салат «Поло»: с картой - 20,34+ кофе «Американо» в подарок, без карты - 22,60. Выгода: 2,26+кофе «Американо».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от кафе Pizza_Smile Слуцк (@pizza_smile_slutsk)

Трикотажная одежда для всей семьи @ogma_plus

Костюмы: с картой — 74 и 84 рубля, без карты — 80 и 90 рублей. Выгода: 6 рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда | OGMA | Беларусь (@ogma_plus)

Десерты от @letocakeslutsk

Торт 2 кг (с бесплатным декором): с картой - 63 рубля, без карты - 70. Выгода: 7 рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Торты Десерты Л.Е.Т.О Слуцк (@letocakeslutsk)

Студия красоты @black_white_slutsk

Маникюр + покрытие гель-лаком: с картой — 28 рублей, без карты — 30 рублей. Выгода: 2 рубля.

с картой — 28 рублей, без карты — 30 рублей. Педикюр полный: с картой — 37 рублей, без карты — 40 рублей. Выгода: 3 рубля.

с картой — 37 рублей, без карты — 40 рублей. Коррекция бровей: с картой — 13 рублей, без карты - 15 рублей. Выгода: 2 рубля.

с картой — 13 рублей, без карты - 15 рублей. Долговременная укладка: с картой — 22 рубля, без карты — 25 рублей. Выгода: 3 рубля.

с картой — 22 рубля, без карты — 25 рублей. Стрижка женская (длинный волос): с картой — 12 рублей, без карты — 15 рублей. Выгода: 3 рубля.

с картой — 12 рублей, без карты — 15 рублей. Стрижка мужская: с картой — 8 рублей, без карты — 10 рублей. Выгода: 2 рубля.