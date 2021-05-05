Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 6 мая. Обзор

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«Усадьбу сеять пора, а навоза не достать»

«В 7 лет я понимала, что такое жизнь и смерть»

Хватит ли на похороны пособия на погребение

Во время традиционной поездки по деревням Слуцкого района сельчане рассказали корреспонденту «Кур'ера» о жизни, вспоминали детство, говорили о том, чего не хватает и чем занимаются на пенсии.Детские годы и юность Зинаиды Стажинской пришлись на время оккупации Случчины немецко-фашистскими захватчиками и послевоенные годы. Она родилась в 1936 году в деревне Старево Слуцкого района. Родители работали в колхозе, в семье было семеро детей. Семилетняя девочка на всю жизнь запомнила события, которые произошли зимой 1943 года в её деревне. Свою историю Зинаида рассказала «Кур'еру».

В Беларуси в апреле сократилось пособие на погребение. Сейчас оно составляет 1277,1 рубля. Для сравнения: в феврале оно было 1474,6 рубля (на 197,5 рубля больше). Размер пособия зависит от средней зарплаты по стране: падает она — уменьшается и пособие. Хватит ли пособия на организа­цию похорон и сколько вообще стоят те или иные ритуальные услуги, выяснил «Кур'ер».

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