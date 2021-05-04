Я не понимаю, почему некоторые случчане строят дома по 150 «квадратов», а потом оказывается, что зря

Вот смотрю я, как люди строят дома по 120−200 «квадратов», и вспоминается рассказ мужчины, как он 16 лет строил дом, отдавал кредит, а в итоге дети выросли, уехали, а они с женой остались одни в никому ненужных 150 кв. метрах.

Так вот, глядя на стройки, у меня один вопрос: зачем дом в 120−200 кв. метров?

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Чтобы только убрать эту площадь, надо море времени. Если я дома только сплю и провожу максимум 2 часа в сутки, кроме сна, сколько нужно для счастья метров? Дети основное время проводят на улице, в школе, в саду, на отдыхе.

В основном дома строят по 5−15 лет. За это время дети вырастают, уезжают. И вряд ли современные дети возвращаются в родительский дом. Единственное, что им вновь необходимо, — это своё жильё и материальная помощь родителей.

Строя дом в 120−200 кв. метров, я даже подумать боюсь, как на нашу современную пенсию в 250−400 рублей можно содержать такую площадь?! Можно работать ещё, но если, конечно, хватает здоровья. А если нет?

Есть люди, которые все деньги вкладывают в дом и думают, что они его продадут за кругленькую сумму. Продать дом сейчас за сумму даже свыше 100 тысяч — это уже почти нереально.

Я не понимаю смысла такой жизни, когда изо всех сил строишь, экономишь, работаешь в поте лица, не видишь своих детей, а по итогу получаешь постоянную головную боль и никому не нужное имущество.

Выходит так, что не вещи живут ради людей, а люди ради вещей. Жизнь очень коротка, чтобы тратить её на вещизм. Всё, что мы можем оставить себе, — это эмоции от жизни, время с детьми и дни без забот. Остальное всё — пыль.

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