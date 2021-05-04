На Случчине проживают 79 ветеранов и лиц, приравненных к ним. В 2015 году их было 339 человек, а в 2005 — 1550. За 10 лет их стало почти в 5 раз меньше.

Об этом «Кур'еру» сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

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Из 79 человек

11 — это участники Великой Отечественной войны;

5 — инвалиды Великой Отечественной войны;

7 — труженики тыла;

2 — блокадники;

25 — члены семьи погибших, бывшие узники и инвалиды детства в годы Великой Отечественной войны.

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