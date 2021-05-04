Сжигали стариков заживо. Верховный суд рассмотрит апелляцию случчанина Виктора Скрундика, приговорённого к смертной казни

На вторник, 4 мая, назначена дата рассмотрения в Верховном суде апелляционной жалобы осуждённого к смертной казни жителя Слуцкого района Виктора Скрундика. Об этом сообщает лишённый регистрации правозащитный центр «Весна».

Ещё 6 марта 2020 года Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры «слуцкой банде». Жителей Слуцкого района обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Трое фигурантов дела были приговорены к большим срокам заключения (Валентин Бушнин, Сергей Захарченко и Виталий Мятеж), а Виктор Скрундик — к смертной казни.

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Приговор был обжалован в Верховном суде Беларуси, и 30 июня 2020 года коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику.

Дело вернули на новое рассмотрение в Минский областной суд, который во второй раз на выездном заседании в Слуцке 15 января 2021 года озвучил приговор в отношении Виктора Скрундика и ещё троих жителей Слуцкого района. Процесс начался 7 сентября, но 12 октября, когда в суде должны были заслушать последние слова обвиняемых, судебные процессы несколько раз переносились по причине COVID-19.

Прежние приговора всем четырём фигурантам дела оставили без изменений.

КОНТЕКСТ. В январе 2019 года трое местных жителей совершили жестокое убийство пенсионеров: пожилых мужчин 79 и 94 лет душили и сожгли, также покушались на убийство 85-летней женщины. Из домов своих жертв они вынесли по 50 и 300 рублей. Согласно заключению экспертов, смерть в обоих случаях наступила от острого отравления угарным газом. На момент поджога их домов потерпевшие ещё были живы.

6 марта 2020 года судом Минской области все трое были признаны виновными. Одного из обвиняемых, Виктора Скрундика, приговорили к смертной казни. Двух других — Валентина Бушнина и Виталия Мятежа — к 18 и 22 годам колонии соответственно. Ещё один мужчина проходил по делу только за совершённую кражу и получил год исправительных работ.

В июне Верховный суд отменил решение Минского областного суда и отправил его на дополнительное рассмотрение.

Новое рассмотрение уголовного дела началось 7 сентября, но 12 октября, когда в суде должны были заслушать последние слова обвиняемых, судебные процессы переносили несколько раз из-за COVID-19.

11 января в последнем слове Виктор Скрундик сказал, что много думал о произошедшем, осознал содеянное и глубоко раскаивается во всём. Другие обвиняемые при предоставлении последнего слова ничего не сказали, мотивировав это тем, что они уже высказали всё, что хотели, в ходе предыдущих судебных заседаний.