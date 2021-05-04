Чем покрыта улица Уреченская в Слуцке на самом деле

В пятницу, 30 апреля, «Кур'ер» писал о дорожном покрытии на улице Уреченской в Слуцке. По версии ЖКХ, это гравийный участок, на котором сделали профилирование. Но жительница улицы написала, что на дороге лежит не гравий, а асфальт.

Мнения

Светлана, которая живёт на Уреченской, написала: «Несколько лет назад б/у асфальт с трассы Минск-Микашевичи был уложен на нашей улице без всяких норм».

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Корреспондент «Кур'ера» съездила на Уреченскую и увидела, что упомянутый участок покрыт асфальтом, разбитым на куски и смешанным с землёй.

В комментариях в группе «Кур'ера» во «ВКонтакте» случчанин обратил внимание, что покрытие — всё-таки не сам асфальт, а его измельчённые отходы. Поэтому, по мнению читателя, участок всё-таки гравийный.

Мы выяснили, что там лежит на самом деле.

Асфальтогранулят

В производственном отделе Слуцкого ЖКХ «Кур'еру» рассказали, что дроблёный б/у асфальт называется асфальтогранулятом. Именно им покрыт названный участок улицы Уреченской. Но, специалисты были не готовы ответить. Попросили позвонить позже, но дозвониться больше не удалось — в течение дня на другом конце провода было занято. Также не было ответа на этот вопрос и у инженера ДРСУ, к которому мы обратились за комментарием.

В 2018 году специалисты ЖКХ объясняли «Кур'еру», что если на дороге из асфальтогранулята образуются ямы и выбоины, то они ремонтируются подсыпкой смеси. То есть дорогу отремонтировали как положено.