В Слуцком районе прошла акция «Подари радость ближнему»

3 мая на Минщине проходит уникальная благотворительная акция Минского областного исполнительного комитета и Минской митрополии Белорусской Православной Церкви «Подари радость ближнему». Власть и духовенство объединились в едином порыве, чтобы в светлые пасхальные дни зажечь лучик света и надежды в сердцах тех, кто больше всего нуждается в нашей заботе и внимании.

Реклама

В рамках благотворительной акции Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, его заместитель Наталья Чернушевич, благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа посетили отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения». И приехали они в отделение с подарками — куличами, крашенками и сладостями.

Гости ознакомились с условиями пребывания граждан в отделении, пообщались с ними. Во время совместного чаепития проживающие в отделении рассказали, что организован хороший уход за ними, работают кружки, летом они помогают благоустраивать территорию отделения и садят грядки. Делились и своими воспоминаниями. Так, Анна Паничкина рассказывала, как обучала парней в Слуцком государственном профессиональном сельскохозяйственном лицее (ранее — ПТУ-209) — она работала мастером производственного обучения. А Нелли Бокун была главным агрономом в одной из сельхозорганизаций района. Андрей Янчевский предложил организовать для находящихся в отделении граждан экскурсию по городу и району, так как многие находятся здесь долгое время и им интересно развитие региона.

Председатель райисполкома и благочинный Слуцкого церковного округа поздравили находящихся в отделении с Пасхой, пожелали им здоровья, радости и всех благ. Мини-концерт никого не оставил равнодушным.



