Общепиту запретили пластиковую посуду, а теперь хотят частично вернуть. В чём причина

МАРТ предлагает сократить список одноразовой пластиковой посуды, которую запрещено использовать и продавать и заведениях общественного питания. Из него хотят исключить стаканы объёмом 300 мл, трубочки для напитков, а также контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки. Ведомство вынесло проект изменений на общественное обсуждение, сообщает TUT. BY.

Что запрещено сейчас в кафе и ресторанах

Сейчас в список одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещены в объектах общественного питания, входят:

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вилки;

ложки;

ножи;

палочки для размешивания напитков;

стаканы;

тарелки;

трубочки (соломинки) для напитков;

упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;

чашки.

Почему хотят ввести изменения

В МАРТ ссылаются на то, что из всего перечня посуды из натуральных и комбинированных материалов (бумага/картон, дерево, кукурузный крахмал), которые применяют в общественном питании, производят только стаканы, упаковку для пиццы, палочки для размешивания, лотки для печенья и подобных кондитерских изделий, креманки для мороженого. При этом производство вилок, ложек и ножей, трубочек (соломинки) для напитков наладили только в начале этого года, уточняют в ведомстве.

— Производственные мощности отечественных предприятий покрывают потребность сектора общественного питания рынка в стаканах на 31,8%, упаковке для пиццы — на 430,4%, палочках для размешивания — на 281,3%, лотках — на 35, 7%, — поясняют в МАРТ. — Вместе с тем отсутствуют данные о производстве в Беларуси необходимого ассортимента контейнеров и лотков, предназначенных для упаковывания кулинарной продукции, отсутствует альтернатива для банок и бутылок, а также для упаковки, предназначенной для упаковывания продукции общественного питания в газомодифицированной среде, под вакуумом и используемой для замораживания продукции общественного питания с использованием шоковой заморозки.

В МАРТ уточняют, что стоимость посуды из экологически безопасных материалов превышает стоимость аналогичной одноразовой продукции из пластика в среднем в 2−4 раза.

— Введение полного запрета на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды может привести к ухудшению качества обслуживания потребителей, рост цен и уход с рынка субъектов малого и среднего предпринимательства, — поясняют в МАРТ.

Оставить свои предложение по изменениям, которые предлагает ввести МАРТ, можно до 14 мая.

Ранее власти прогнозировали, что в Беларуси могут с 2023 года запретить использование одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания.