Нотариусы Беларуси проведут бесплатную консультацию граждан

В пятницу, 7 мая, нотариусы Минского областного нотариального округа примут участие в республиканской акции по бесплатному консультированию граждан, посвященной 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Об этом «Кур'еру» сообщила Белорусская нотариальная палата.

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В этот день получить бесплатную правовую помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро страны согласно графику их работы, как при личном обращении к нотариусу, так и по телефону. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».

Контактный телефон: (8029) 382 09 18, Алексей Лозицкий.