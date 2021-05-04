В Слуцком районе появились «мошенники-энергетики». Они завышают сумму работ в 20 раз

В Слуцком районе появились лжеэнергетики. Их жертвами преимущественно становятся пожилые люди. Об этом сообщает пресс-служба «Минскэнерго».

Злоумышленники приходят, как правило, к пожилым людям и говорят, что нужно заменить электрический счётчик, поскольку он якобы неисправен и пожароопасен.

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Предлагают лжеэнергетики заключить договор и на замену элементов защиты. Притом называются они автоматическими выключателями, их реальная стоимость — около 10 рублей. Мошенники же говорят о цене в 210 рублей.

Злоумышленники отмечают, что оплатить услугу можно частями, тем не менее, убедительно рекомендуют внести всю сумму сразу.

«Минскэнерго» обращает внимание, что все сотрудники при посещении потребителей должны быть в спецодежде с логотипом организации.

Также при визите они должны представиться, объяснить цель посещения, предъявить служебное удостоверение. Удостоверение должно содержать номер, ФИО, название структурного подразделения, в котором работает человек, должность, срок действия удостоверения, фотографию. Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем филиала.