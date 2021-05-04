«Не боюсь сказать, что не вижу». Случчанка с инвалидностью по зрению рассказала о победах, страхах и комплексах

Случчанке Ирине Федотовой 52 года. У неё инвалидность по зрению, но вместе с тем она неоднократная чемпионка мира, Европы и Паралимпийских игр по велоспорту. «Кур'ер» поговорил с Ириной о том, как вопреки болезни она добивается успехов и радуется жизни.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта «Невозможное — возможно» Слуцкого ТЦСОН и газеты «Кур'ер».

Ирина долго комплексовала из-за того, что не видит. «В советские времена у инвалидов было много льгот. Можно было отсчитать пять человек в очереди и встать, но было стыдно. В автобусе стыдно было показать удостоверение инвалида и ехать бесплатно — покупала билет. Для меня психологически очень трудно было взять в руки трость, ведь она сразу покажет, что я не вижу. Хотелось быть, как все, — рассказала Ирина. — Я много лет ходила без неё, просто выставив согнутую руку вперед или с кем-то. Трость, которую я всё-таки взяла два года назад, складная, помещается в сумочку. Её сделал российский мастер, тоже слепой. На конце она имеет ролик, который вращается, за счёт него не застревает в неровностях. Называю её «удочка на хороших людей». Видя меня с тростью, люди всегда предлагают помочь.

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О диагнозе

Мой диагноз — дистрофия сетчатки. При этом заболевании сетчатка отмирает, на ней образуются пятна, которые не позволяют видеть. Заболевание прогрессировало постепенно, теперь я только немного различаю свет.

Началось всё после 9 лет — переболела гриппом и возникли осложнения. Впервые поняла, что что-то не так, когда не смогла на уроке прочитать текст. Не понимала, что происходит: не видела слова целиком, прыгала со строчки на строчку. Мама меня долго возила по врачам, не могли поставить диагноз, назначали капли, которые не помогали. Жили мы в деревне Садки Копыльского района. Отец внезапно в 35 лет умер. Мама растила нас пятерых одна, поэтому повзрослели рано. Когда приходила из школы, топила печку, доила корову, другие домашние дела делала, чтобы мама, придя с работы, могла мне читать. Потом попали в Слуцкую больницу, оттуда направили в Минск. Тогда видела только одну строчку. Но не могла смириться и признаться в этом. Хитрила — заучивала таблицу, и когда врач показывала букву, называла по памяти. Не понимала, что мешаю врачам. Когда мне всё-таки поставили правильный диагноз, то направили в Молодечненскую школу-интернат для слабовидящих.

Детство в интернате

Переход от домашней жизни к интернатской был очень сложным. Плакала, домой хотела, чувствовала себя потерянной. Там все дети читали с очками сами, а я не могла. Стали помогать одноклассники: кто-то линейки чертил в тетрадях, кто-то читал. Делились друг с другом продуктами.

Дома была только на каникулах. Так окончила 11 классов.

Как пришла в спорт

В 1986 году пришла на «Ямполь», делала щётки. Потом инструктор-методист Людмила Гундилович завлекла в спорт. Сначала бегала на длинные дистанции, ходила на лыжах, играла в голбол (со звуковым мячом), в шашки, шахматы, занималась в тренажёрном зале. В 19 лет Александр Пантелеев научил меня плавать. Хотелось куда-то поехать, знакомиться с людьми, а не только в своей каше вариться.

В 1988 году попала на чемпионат по лёгкой атлетике. Позвали в Минск, но испугалась большого города и что придётся зависеть от посторонних людей. В столицу не поехала.

Теперь об этом не жалею. Довольна, как сложилась моя жизнь. Если посмотреть назад, то всё не зря. Даже то, что росла без отца, которого очень любила, приучило к самостоятельности, заботе о младших. Эта ответственность заставила рассчитывать больше на себя.

О взлётах и падениях

На первые соревнования по велоспорту поехала в 1988 году. Сначала на велотренажёре дома занималась, потом ездила в женском тандеме. Первых успехов добилась с Людмилой Гунделевич. Это была победа на чемпионате СССР в 1991 году. С 1995 года выступала в миксах с Владимиром Белявским. С ним в 1998 году в Америке завоевали лицензию на Паралимпиаду.

Когда в 2000 году с Александром Даниликом её выиграли, то стала профессиональным спортсменом. Там уже нагрузки были совсем другие. Каждый день в любую погоду проезжали по 80−100 километров, с одним выходным. Моя задача изменилась — тренироваться и побеждать.

В велоспорте я оставалась 12 лет. Кроме побед, были и неудачи. В 2004 году в Афинах мы с Оксаной Звягинцевой в групповой гонке упали и разбились. После этого поняла, что взобраться на вершину — хорошо. Но вот упасть и подняться — это ещё выше. Найти в себе силы, когда окружающие в тебе разуверились. Встать и снова расправить крылья — это намного сложнее. У меня получилось. В 2005 году с Наташей Петровой на чемпионате Европы завоевали и серебро, и золото, в 2006-м — бронзу. В 2007-м с Еленой Дроздовой выиграли чемпионат мира. На Паралимпиаде в Пекине тоже победили. В 2012 году с большим спортом распрощалась, мне было 44 года.

Вернулась к прежней жизни — на «Ямполь». Предложили здесь же работать инструктором по спорту. Мне это очень нравится, хотя вовлечь инвалидов в занятия непросто.

О друзьях

Мне везёт на хороших людей. У меня много знакомых и друзей не только на работе, среди инвалидов. Есть зрячие, с которыми общалась в большом спорте, соседи. Я, когда среди здоровых побыла, многое поняла, потому что они меня приняли такой, какая я есть. Помогали ненавязчиво и естественно, не выделяя мой недуг. Лена Дроздова, у которой я крёстная сына, оставляла со мной маленького ребёнка и не боялась, говорила: «Я ей доверяю». Это много значит.

Об увлечениях

Появился новый вид спорта — шоудаун — настольный теннис для незрячих. Освоила его, увлеклась, собралась команда, выступаем. Ещё готовимся к турслёту.

Освоила телефон со специальной программой, слушаю аудиокниги, стихи, новости. Вяжу носки, жилетки, коврики из шпагата.

Что радует в жизни

Больше всего радует, когда у близких всё хорошо, всё складывается, когда они здоровы. Радует движение. Хочется ещё раз побывать на море, поездить по Беларуси, организовать сплав по реке. Надеюсь, что найдётся компания".