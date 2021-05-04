В деревне под Слуцком сгорел дом. Погибли пожилые пенсионеры

По данным следствия, во вторник, 4 мая, около 4 часов утра поступило сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Беличи Слуцкого района. При ликвидации пожара обнаружены тела супругов: 80-летней женщины и 76-летнего мужчины.

Установлено, что погибшие — жители Солигорска, в Слуцком районе у них имелся дачный дом. Об этом «Кур'еру» сообщила Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой в настоящее время проводится осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории, а также с привлечением специалиста УГКСЭ по Минской области.

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По предварительной информации, причиной пожара мог стать перекал печи. По данному факту Слуцким РОСК проводится проверка.