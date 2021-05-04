В поликлинике Слуцка закончилась вакцина против COVID-19. Когда ждать поставку

Два корреспондента «Кур'ера» записались на вакцинацию 20 апреля, но с ними так никто и не связался. В 11 утра 3 мая Олеся Белая узнала в поликлинике, что вакцина против коронавируса закончилась.



Как пояснил «Кур'еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, по состоянию на понедельник, 3 мая, оставалась пара десятков доз вакцины «Спутник V», но они были зарезервированы. Новая поставка вакцины в Слуцк ожидается после 5 мая. Беларусь получила китайские и российские препараты.

Какая ситуация с коронавирусом в Слуцке

Читатели сообщали «Кур'еру», что сейчас болеют школьники, кто-то из них сидит на самоизоляции. Павел Кучко пояснил, что в настоящее время заболевшие омолодились, их стало больше, но всё равно преобладают пациенты трудоспособного возраста.

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По заболеваемости коронавирусом наблюдается небольшой рост, но он несущественный — скачка нет. Что касается госпитализированных, картина такая же, как и раньше.