«Наследница знатного рода Доманских вытерла слёзы и уехала». Большое прошлое маленького Залядья: как я съездила в слуцкую деревню

В поисках интересных людей и историй я наткнулась на деревню Залядье Слуцкого района. Моё внимание привлекли разбросанные по разным сторонам дороги домики, красивая лесопарковая зона и местная достопримечательность в виде остатков кирпичной пивоварни.

Залядье входит в состав Знаменского сельского совета. Добраться до деревни не составляет труда — нужно выехать на трассу Р43, проехать 25 км от Слуцка и ещё 2 км по гравийке. Первое, что вы встретите на подъезде к Залядью, — остатки пивоварни из красного кирпича. К сожалению, это единственное, что сохранилось от рода Доманских.

Реклама

Вначале деревня Залядье принадлежала несвижской линии Радзивиллов. В 1821 году её купил Викториан Доманский, судья Слуцкого уезда (его внук, Адам Доманский, похоронен на слуцком кладбище).

В имении обосновался сын Викториана Казимир. Затем там жила дочь Казимира Ядвига. После её смерти усадьбу продали двоюродному брату Ядвиги Леонарду Доманскому. А последними владельцами были его сыновья Зыгмунт, Леон и вдова Анна Доманская.

Сердцем Залядья, несомненно, была усадьба Доманских, построенная в XIX веке. Это было длинное одноэтажное деревянное здание, покрытое черепицей, с торжественным портиком на шесть колонн. Около 1897 года к восточному фасаду было пристроено несколько комнат, из-за чего дом стал казаться несимметричным.

В усадьбе была прямоугольная прихожая (соединённая с верандой), зал, три гостиные, несколько спален, библиотека (насчитывала 1500 томов книг XVII—XVIII вв. еков), бюро, рабочий кабинет, столовая, буфет и даже оранжерея.

Рядом находились старая хозяйственная постройка и глинобитный амбар. Окружал имение живописный парк с липовой аллеей, заложенный садовником Рынским, рядом находился небольшой водоём. В парке росли красивые розы, калина, грецкий орех, каштаны, пихта сибирская и лиственницы. Лично я нашла ещё и можжевельник. Парк заброшен, но если пройти сквозь кустарники зарослей, то отчётливо видны липовые аллеи.

К сожалению, дом не пережил советских времён, он был разрушен после 1919 года. Поэтому показать вам его я могу только на единственной сохранившейся фотографии Стефана Черноцкого от 1918 года. По словам местных, в 90-х в деревню приезжала наследница знатного рода Доманских. Она посмотрела, что стало с её родиной, на поросший парк, вытерла слёзы и уехала. На этом история усадьбы и пивоварни закончилась.

Кстати, здание пивоварни находится в списке государственных памятников архитектуры.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту: sa@kurjer.info или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

Другие недавние публикации «Кур'ера» про путешествия по сёлам Слуцкого района можно прочитать по ссылке.