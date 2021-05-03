«Наследница знатного рода Доманских вытерла слёзы и уехала». Большое прошлое маленького Залядья: как я съездила в слуцкую деревню

Александра Шагойко
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В поисках интересных людей и историй я наткнулась на деревню Залядье Слуцкого района. Моё внимание привлекли разбросанные по разным сторонам дороги домики, красивая лесопарковая зона и местная достопримечательность в виде остатков кирпичной пивоварни.

Залядье входит в состав Знаменского сельского совета. Добраться до деревни не составляет труда — нужно выехать на трассу Р43, проехать 25 км от Слуцка и ещё 2 км по гравийке.

Большое прошлое маленького Залядья. История одной из деревень Слуцкого района
Фотографии: Александра Шагойко
Первое, что вы встретите на подъезде к Залядью, — остатки пивоварни из красного кирпича. К сожалению, это единственное, что сохранилось от рода Доманских.

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Большое прошлое маленького Залядья. История одной из деревень Слуцкого района

Вначале деревня Залядье принадлежала несвижской линии Радзивиллов. В 1821 году её купил Викториан Доманский, судья Слуцкого уезда (его внук, Адам Доманский, похоронен на слуцком кладбище).

В имении обосновался сын Викториана Казимир. Затем там жила дочь Казимира Ядвига. После её смерти усадьбу продали двоюродному брату Ядвиги Леонарду Доманскому. А последними владельцами были его сыновья Зыгмунт, Леон и вдова Анна Доманская.

Большое прошлое маленького Залядья. История одной из деревень Слуцкого района Большое прошлое маленького Залядья. История одной из деревень Слуцкого района

Сердцем Залядья, несомненно, была усадьба Доманских, построенная в XIX веке. Это было длинное одноэтажное деревянное здание, покрытое черепицей, с торжественным портиком на шесть колонн. Около 1897 года к восточному фасаду было пристроено несколько комнат, из-за чего дом стал казаться несимметричным.

Большое прошлое маленького Залядья. История одной из деревень Слуцкого района

В усадьбе была прямоугольная прихожая (соединённая с верандой), зал, три гостиные, несколько спален, библиотека (насчитывала 1500 томов книг XVII—XVIII вв.еков), бюро, рабочий кабинет, столовая, буфет и даже оранжерея.

Рядом находились старая хозяйственная постройка и глинобитный амбар. Окружал имение живописный парк с липовой аллеей, заложенный садовником Рынским, рядом находился небольшой водоём. В парке росли красивые розы, калина, грецкий орех, каштаны, пихта сибирская и лиственницы. Лично я нашла ещё и можжевельник.

Большое прошлое маленького Залядья. История одной из деревень Слуцкого района
Сохранившийся парк Доманских
Парк заброшен, но если пройти сквозь кустарники зарослей, то отчётливо видны липовые аллеи.

Большое прошлое маленького Залядья. История одной из деревень Слуцкого района Большое прошлое маленького Залядья. История одной из деревень Слуцкого района

К сожалению, дом не пережил советских времён, он был разрушен после 1919 года. Поэтому показать вам его я могу только на единственной сохранившейся фотографии Стефана Черноцкого от 1918 года.

Большое прошлое маленького Залядья. История одной из деревень Слуцкого района
Фото: radzima.org
По словам местных, в 90-х в деревню приезжала наследница знатного рода Доманских. Она посмотрела, что стало с её родиной, на поросший парк, вытерла слёзы и уехала. На этом история усадьбы и пивоварни закончилась.

Кстати, здание пивоварни находится в списке государственных памятников архитектуры.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту: sa@kurjer.info или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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