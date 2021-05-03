По прогнозу Белгидромета, во вторник, 4 мая, сохранится ветреная погода — порывы достигнут 15 м/с. В среду и в четверг, 5 и 6 мая, ветер усилился. Также на неделе возможны грозы и дождь.

Сильный ветер и грозы. Какой будет погода на этой неделе в Слуцке