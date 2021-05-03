Ещё один коммерческий банк возобновил жилищное кредитование. Условия — ставка 14,68% годовых, срок — на пять лет. Вкупе с другими событиями, происходящими в строительной сфере, это оценивается экспертами как положительный долгосрочный тренд, пишет «Беларусь Сегодня».

Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке Минска составляет около $ 1235, а средняя цена на рынке новостроек — $ 1311 в эквиваленте за квадратный метр. При этом выставленных на продажу квартир становится больше.

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Как отмечают риелторы, в ближайшее время не исключён некоторый рост цен на вторичке. Одна из главных причин — значительное повышение стоимости квартир одним из крупнейших застройщиков Минска: цены в одном из жилых комплексов выросли больше чем в два раза.

Оперативно реагируют на меняющиеся условия жилищных сделок финансовые организации. Крупнейший банк страны пошёл на уменьшение процентов и разрешил включать в совокупный доход доходы поручителей и близких родственников кредитуемого лица.

В минувшем марте на столичной вторичке было заключено $ 1235 купли-продажи (в марте 2020 года — $ 1383). После нескольких провальных месяцев зимы рынок вернулся к нормальному состоянию. А если учитывать, что многие традиционно предпочитают долевое строительство, положение дел можно назвать достаточно активным. Что касается элитного жилья, в марте отмечались сделки по продаже квартир, в которых стоимость квадратного метра составляла более $ 2000 в эквиваленте за квадрат.

Основной причиной активизации рынка вторичного жилья стало возобновление кредитования, считает Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний по операциям с недвижимостью. Да, новые ставки не так доступны, как те, которые были в прошлом году, но все же кредитование — инструмент для оживления рынка.

По мнению Андрея Чернышева, в прошлом году рынок подвергался воздействию то пандемии, то других чрезвычайных обстоятельств, что определенным образом сдерживало активность продавцов и покупателей. Но жилищные вопросы с повестки дня просто так не снимешь. Поэтому накопилось значительное количество людей с подобными задачами, сформировав тем самым отложенный спрос.

Так же «Беларусь Сегодня» приводит данные портала Realt. by, согласно которым средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Слуцке сопоставима с областными городами: