С 1 июня белорусов ожидают изменения по некоторым жилищно-коммунальным услугам

С 1 июня планово пересмотрят некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, власти повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды (экономически обоснованные — нет, так как их подняли с начала года). С 1 июня еще изменятся тарифы на техобслуживание, вывоз мусора, уборку подъездов, техобслуживание лифта, а также на газ — природный и сжиженный. А еще — вводят единый порядок взимания платежей для некоторых плательщиков ЖКУ (это касается не всех). TUT. BY рассказывает, как пересмотрят эти тарифы.

Как и на сколько повышают тарифы на ЖКУ

В нашей стране ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

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Как и в 2019 году и в 2020-м, в нынешнем году власти решили повысить тарифы на ЖКУ в 2 этапа: с 1 января (в общей сложности — на 4,2 доллара) и с 1 июня (на 0,8 доллара). С января подорожали услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С июня поднимут льготные тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды. При этом некоторые тарифы с 1 июня снизятся.

Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — повысят с 1 июня. Они увеличатся с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Рост — на 6,3%.

Экономически обоснованный тариф на эти услуги повысили с 1 января 2021 года — с 92,25 до 107,31 рубля за 1 Гкал. То есть рост — на 16,3%.

Какие изменения по техобслуживанию

На техническое обслуживание тариф с 1 июня составит 0,1238 рубля за 1 квадратный метр (сейчас — 0,1322 рубля). Льготный тариф применяется при условии, что в квартире есть зарегистрированные.

Полный тариф вырос с 1 января чуть больше чем на 11% и составляет сейчас 0,1419 за 1 квадратный метр. С 1 июня он не будет меняться.

Тариф на техобслуживание лифта с 1 июня снизится до 1,43 рубля на одного проживающего в месяц (сейчас — 1,5 рубля).

Платить за уборку подъездов и вывоз мусора тоже будем по новым тарифам

С 1 июня также изменят тарифы за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов). За эту услугу, как и за техобслуживание лифта, сейчас взимают оплату за количество зарегистрированных в квартире человек. К примеру, в Минске сейчас тариф — 0,88 рубля на одного проживающего в месяц, а с 1 июня будет 0,85 рубля. В областях сейчас этот тариф — 0,74 рубля на одного проживающего в месяц, а с июня станет 0,71 рубля.

С июня также снизят тарифы на вывоз мусора — как для домов с мусоропроводом, так и без него (действуют разные тарифы). К примеру, в Минске в жилье без мусоропровода сейчас тариф — 7,5920 рубля за один «кубометр», а с 1 июня станет 7,4469 рубля. В остальных регионах — 9,2583 рубля и 8,9418 рубля соответственно.

По каким тарифам будем платить с июня за газ

Тариф на природный газ, который используется с установленными индивидуальными газовыми отопительными приборами учета расхода газа, в отопительный период составляет: с 1 января по 31 мая включительно — 0,1366 рубля за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,1406 рубля (0,1271 рубля).

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая нужно платить 0,5936 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — 0,6312 рубля. В неотопительный период действуют следующие тарифы: с 1 января по 31 мая — 0,2226 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 0,2367 рубля.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон стоит: с 1 января по 31 мая — 2,1884 рубля, с 1 июня по 31 декабря — 2,3142 рубля.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный сезон составляет: с 1 января по 31 мая включительно — 7,0314 рубля за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно — 7,4757 рубля.

Что еще изменится с июня по ЖКУ

С июня в некоторых жировках может появиться такая строчка, как «управление общим имуществом совместного домовладения». Тариф — 0,0165 за один квадратный метр. Это плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения, которая должна ежемесячно вноситься плательщиками ЖКУ совместного домовладения. При этом такая строчка может появиться в определенных случаях.

Так, как уточняется на портале коммунальной грамотности, в Жилищном кодексе прописано, что местные власти назначают организацию для управления общим имуществом совместного домовладения, организации оказания основных и дополнительных ЖКУ на основании договора на управление общим имуществом совместного домовладения, если:

участниками совместного домовладения не принято решение о создании товарищества собственников или об управлении общим имуществом непосредственно участниками совместного домовладения,

в случае ликвидации организации застройщиков или товарищества собственников.

Такие организации не могут оказывать услуги водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения.

Причем по факту такая плата могла взиматься и раньше, однако с 1 июня постановлением правительства определили единый порядок взимания этой оплаты.