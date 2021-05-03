Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка на прошедшей неделе, с 26 апреля по 2 мая. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Мария (@maryiakarpovich7)

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Публикация от Ирина Калюжная (@kaliuzhnaya_)

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Публикация от Katerina (@kate_hubanovich)

 

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Публикация от кайфарик (@dimmetryi)

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Публикация от похороны эконом класса (@_z.a.n.k.e.v.i.c_)

 

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Публикация от Паша Гончаренко (@pasha_goncharenko_)

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Публикация от Анет Прилуцкая (@prilutskaya.anka72)

 

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Публикация от Сукач Миша (@boota4o)

 

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Публикация от 📷 mobile photography 📸 (@ruslanberezovskii_)