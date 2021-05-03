Ночной ветер в Слуцке разорвал в клочья транспарант. Почему это опасно

В понедельник, 3 мая, ночные шквалы западного ветра скоростью до 20 м/с изорвали в клочья транспарант возле ГДК. На нём было поздравление с 1 Мая. Но это не просто безобидная игра стихии.

Всё дело в месте, где стоят две опоры, на которых держится транспарант. Случчане заметили, что конструкция стоит на пути сильного сквозняка, который образуется, когда дует западный или юго-западный ветер. Растяжка из ткани под давлением стихии становится словно парусом, и из-за резонанса железные опоры сильно и ритмично шатаются. Кажется, ещё немного и они сломаются, упав на машины или прохожих.

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9 марта 2019 года уже был случай обращения в службы 101 и 115 — из-за ветра транспарант хлопал так, что было слышно за полкилометра. Той же ночью транспарант сняли.

Возможно, в этот раз всё было не так страшно — ветер просто изорвал ткань.