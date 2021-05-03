Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

3 мая — Всемирный день Солнца. Дата отмечается, чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии.

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4 мая — День борьбы с буллингом (травлей). День борьбы с травлей был вдохновлён кампанией, запущенной в Канаде Дэвидом Шепердом и Трэвисом Прайсом в 2007 году.

Эта кампания известна как Международный день розового, так как Дэвид и Трэвис принесли в школу несколько десятков розовых футболок и попросили одноклассников надеть их после того, как другой ученик, Чарльз Макнилл, стал жертвой травли из-за того, что пришёл в школу в розовой рубашке. Именно так символом Дня борьбы с травлей стала розовая рубашка.

Традиционно 4 мая масса людей по всему миру надевают розовые рубашки или футболки для того, чтобы продемонстрировать поддержку Дня борьбы с буллингом.

5 мая — День печати в Беларуси. Дата 5 мая выбрана для праздника в честь первого выхода в тираж газеты «Правды» в 1912 году. В начале 20 века появились первые регулярные белорусские газеты — «Наша доля» и «Наша ніва».

6 мая — Православная церковь празднует память святого великомученика Георгия Победоносца.

7 мая — День радио. В 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприёмника.

8 мая — всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца. По инициативе Дюнана в середине 19 века впервые были созданы группы добровольцев, которые на полях сражений оказывали помощь раненым. А в 1863 году им была созвана конференция, которая положила начало международному комитету Красного Креста.

9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией.