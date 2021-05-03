«Просят установить приложение на мобильный телефон». Начальник милиции Слуцка о таких киберпреступлениях, как вишинг и фишинг

Станислав Чухольский, начальник Слуцкого РОВД, специально для читателей «Кур'ера» рассказал о сути таких преступлений, как вишинг и фишинг, а также какую информацию пытаются получить мошенники и что следует помнить, чтобы не стать жертвой киберпреступника.

Количество подобных преступлений за последние 5 лет увеличилось в десятки раз, а за последний год — ещё в 3 раза. И, несмотря на то, что людей постоянно информируют о безопасном поведении в интернете, сейчас такие преступления происходят всё чаще.

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Если за 2019 год было возбуждено 68 уголовных дел, связанных с хищением денег с банковских карт, а за 2020-й — 211, то в этом же году, по данным на 10 часов 3 мая, уже 49. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОСК.

Основную часть киберпреступлений формируют так называемые вишинги и фишинги, отметил Станислав Чухольский.

Что такое вишинг и фишинг

«Суть этих преступлений заключается в том, что неизвестные лица звонят на абонентские номера белорусов по сотовой связи и через мессенджеры Viber или WhatsApp. При этом используют номера иностранных государств: наиболее распространённые начинаются на +372, +380, +371, +372, +47, +79, +147, — рассказывает руководитель РОВД. — Отмечу, могут применяться цифровые наборы абонентских номеров и сотовых операторов Беларуси.

Что пытаются узнать мошенники

Поговорив с потерпевшими случчанами, мы установили, что преступники на момент звонка уже знают необходимые данные клиентов банков (номера телефонов, ФИО), которые и используют для совершения противоправной деятельности. Тем самым во время телефонного разговора под различными благовидными предлогами пытаются получить следующую информацию:

полные данные банковской платёжной карточки (полный номер, срок действия, СVV-код (3-значный код с оборотной стороны карты));

идентификационный номер паспорта, другие паспортные данные;

содержание поступивших на ваш абонентский номер SMS;

наличие других банковских карт и счетов, открытых в других банковских учреждениях.

Просят установить приложение

Кроме этого, киберпреступники убеждают людей установить на свои мобильные телефоны приложения, с помощью которых в дальнейшем получают удалённый доступ к мобильному устройству.

В процессе разговора злоумышленник, чтобы создать видимость принадлежности к банку, может назвать вам следующее:

ваши установочные данные (ФИО, адрес проживания, домашний телефон);

частичные данные банковской платёжной карты (неполный номер карты, срок действия).

Например, 16 апреля 2021 года в оперативно-дежурную часть Слуцкого РОВД обратился гражданин Л. и сообщил о хищении денег с его банковской карты. Потерпевший пояснил, что ему позвонили через Viber и представились работниками банка. В разговоре мошенники убедили случчанина установить на мобильный телефон приложение, с помощью которого они получили удалённый доступ к мобильнику и завладели реквизитами банковской платёжной карты, а затем похитили денежные средства".

Как защититься от мошенников

Для того чтобы не стать жертвой злоумышленника, следует помнить и выполнять ряд основных, а главное простых правил:

Никогда не сообщайте неизвестным лицам свои личные данные, а также данные ваших банковских платёжных карточек. Не спешите выполнять то, что от вас просит ваш собеседник. Мошенники очень избирательны и убедительны. Надёжно защищайте свои данные (двухфакторная авторизация, SMS-оповещение). В случае утери или кражи банковской карточки, незамедлительно заблокируйте её по телефону или в банке.

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