В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото

В понедельник, 3 мая, в 10.27 спасателям поступило сообщение о загорании гаража в деревне Знамя. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

Когда спастели прибыли на место, деревянный гараж горел открытым пламенем. Работники Слуцкого РОЧС локализовали и ликвидировали пожар. Его причина устанавливается.

Реклама

В результате огонь уничтожил гараж и легковой автомобиль «Ford Scorpio», 1994 года выпуска, который находился внутри.