В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото

Отдел новостей
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В понедельник, 3 мая, в 10.27 спасателям поступило сообщение о загорании гаража в деревне Знамя. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

Когда спастели прибыли на место, деревянный гараж горел открытым пламенем. Работники Слуцкого РОЧС локализовали и ликвидировали пожар. Его причина устанавливается.

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В результате огонь уничтожил гараж и легковой автомобиль «Ford Scorpio», 1994 года выпуска, который находился внутри.

В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото
Фотографии: Слуцкий РОЧС
В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото

В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото

В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото

В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото

В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото

В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото

Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель.