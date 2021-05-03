В деревне Знамя под Слуцком сгорел гараж вместе с машиной. Фото

В понедельник, 3 мая, в 10.27 спасателям поступило сообщение о загорании гаража в деревне Знамя. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.
Когда спастели прибыли на место, деревянный гараж горел открытым пламенем. Работники Слуцкого РОЧС локализовали и ликвидировали пожар. Его причина устанавливается.
В результате огонь уничтожил гараж и легковой автомобиль «Ford Scorpio», 1994 года выпуска, который находился внутри.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель.