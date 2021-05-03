В Беларуси началась регистрация на ЦТ. Сколько она продлится и что нужно знать абитуриенту

В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Она продлится месяц и закончится 1 июня. О том, как записаться, датах ЦТ и минимальных пороговых баллах для абитуриентов — в подборке TUT. BY.

Запись

В этом году подать заявление на тестирование можно лично или же заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний. Тем, кто решит сделать это с помощью электронной формы на сайте РИКЗ, следует перейти по ссылке — www.regct.rikc.by.

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Система предварительной регистрации абитуриентов для участия в ЦТ будет доступна до 12.00 1 июня. Позже указанного времени в течение дня 1 июня подача заявления и регистрация для участия в ЦТ будет возможна только при личном обращении в пункты регистрации до момента их закрытия (до 19.00).

Тем, кто решит подавать заявление для участия в ЦТ лично (или через законного представителя), нужно будет посетить один из пунктов регистрации. Однако перед тем, как это сделать, стоит зайти на сайт данного пункта, чтобы узнать дату и время, когда вас будут готовы принять. Дело в том, что в связи с COVID-19 для того, чтобы в помещениях не скапливалось много людей, здесь сформируют предварительную запись (электронную очередь).

Информацию о том, каким образом организуют очередь, разместят на сайте пункта регистрации. Важный момент: человеку, который придет регистрироваться лично, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Дальше — общее. После того как абитуриент подал заявление для участия в тестировании (неважно, лично или онлайн) и заплатил, он должен не позднее чем 1 июня прийти в пункт регистрации в указанные ему дату и время, чтобы забрать пропуск для участия в ЦТ. Если у самого не выходит, можно попросить законных представителей. Для получения пропуска при себе надо иметь удостоверение личности — паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. Отметим, процесс регистрации для участия в тестировании считается завершенным только после того, как абитуриент получил пропуск.

Последний звонок и даты ЦТ

Последний звонок в школах в этом году прозвенит 29 мая. В июне у 11-классников начнутся экзамены. Всего их четыре. Два письменных русский или белорусский язык по выбору и математика. Они назначены на 1, 3 и 7 июня. Кроме того, дети будут сдавать два устных испытания — по иностранному языку и истории Беларуси.

Выпускные в школах рекомендуют провести 10 июня, а 16-го начнется ЦТ. Традиционно все стартует с белорусского языка. В связи с COVID-19 тестирование по русскому и математике, которые обычно сдает больше всего абитуриентов, в 2021-м, как и год назад, будут писать по два дня. Начало каждого теста и в основные, и в резервные дни — в 11.00.

График централизованного тестирования 2021

Белорусский язык — 16 июня ;

; Русский язык — 18, 19 июня ;

; Обществоведение — 21 июня ;

; Математика — 23, 24 июня ;

; Биология — 26 июня ;

; Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 28 июня ;

; Химия — 30 июня ;

; Физика — 2 июля ;

; История Беларуси — 4 июля ;

; География — 6 июля ;

; Всемирная история (новейшее время) — 8 июля.

Резервные дни проведения централизованного тестирования

Белорусский и русский языки — 14 и 16 июля ;

; По остальным предметам — 14 и 18 июля.

С какими минимальными баллами можно поступать

Минимальные пороговые баллы, с которыми у абитуриентов будут принимать документы в вузы и колледжи, в 2021-м выглядят так:

от 10 баллов по русскому или белорусскому языкам (для будущих филологов — от 25);

от 20 баллов по математике, физике, химии и биологии;

от 25 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам;

от 10 баллов по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет;

от 15 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет.

Кроме того, по некоторым специальностям в ряд вузов абитуриенты смогут подавать сертификаты, даже если набрали от 7 баллов. Документы с такими результатами примут комиссии Военной академии, Университета МЧС, Института пограничной службы, военные факультеты гражданских вузов.