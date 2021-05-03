Врач-офтальмолог Светлана Жакенова ведёт приём пациентов в салоне «Еврооптика» в ТЦ «Маяк». Она рассказала «Кур'еру"‚ с какими проблемами люди обращаются чаще всего‚ какие опасности для глаз несёт COVID-19 и на что родителям стоит обратить внимание‚ когда они проверяют зрение у своих детей.

«Стало много пациентов, особенно молодёжи‚ которые переболели коронавирусом. К нам они приходят в среднем через 3−6 месяцев после болезни‚ когда начинаются проблемы со зрением. У таких людей часто наблюдаются кровоизлияния в стекловидное тело, нарушается свёртываемость крови — на этом фоне происходят тромбозы сосудов сетчатки.

Очень часто другие врачи недооценивают важность офтальмологической службы и экстренность определённых состояний. К примеру, тромбоз центральной артерии сетчатки в офтальмологии — это то же самое, что инфаркт миокарда в кардиологии или инсульт в неврологии. Это острая патология, которая требует неотложной помощи для пациента.

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Ещё одна проблема‚ с которой обращаются переболевшие‚ — это длительно протекающие увеиты (воспаление сосудистой оболочки глаза). При ковиде они чаще всего обусловлены цитокиновым штормом. Наблюдаю также увеличение численности конъюнктивитов, ишемической оптиконейропатии‚ когда из-за тромбоза сосудов страдает зрительный нерв. Проще говоря — зрительный нерв недостаточно питается, из-за этого образуется ишемия. Вернуть обратно что-то очень тяжело.

Очень часто у молодых людей‚ которым 20−30 лет‚ происходит нарушение аккомодации‚ потому что страдает цилиарная мышца. Не стоит пугаться, если вы плохо стали видеть вблизи — это временная патология. В этом случае назначаем капли и очки для поддержания аккомодации.

После COVID-19 страдают не только структуры глаза‚ но и нервная система — встречаются случаи паралича черепных нервов. Нарушается отведение‚ приведение глаз‚ часто происходит опущение верхнего века.

С какими проблемами ещё обращаются пациенты

Увеличилось количество детей с аномалиями рефракции: дальнозоркостью, близорукостью, астигматизмом. Причём дальнозоркость особенна тем, что у маленьких пациентов чаще всего длительно сохраняется хорошее зрение.

Например, родители приводят ребёнка на комиссию, проверяют буквы (или рисунки). Он видит 0,9 и 1 — вроде всё отлично, а глубже никто не смотрит. Начинаем его проверять на авторефрактометре, делаем скиаскопию, убираем спазм аккомодации, чтобы проверить истинную рефракцию. И в итоге оказывается‚ что у ребёнка истинная рефракция +5 или +6 дптр (диоптрий. — Прим.ред.)!

Очень опасно вовремя это не корректировать, потому что развивается амблиопия, или «ленивый глаз». Если это состояние в детстве запустить, то потом очень сложно будет с этим бороться. Какую линзу не поставь — ребёнок нормально видеть уже не будет‚ когда повзрослеет. Всю нагрузку на себя возьмёт здоровый глаз. Очень часто при такой запущенной дальнозоркости родители обращаются, когда уже появляется косоглазие — глаз начинает косить внутрь. Только тогда начинают бить тревогу.

Лучше прийти на профилактический приём и качественно проверить зрение ребёнка. Если вовремя обнаружится дальнозоркость‚ врач назначит очки, упражнения, даст определённые рекомендации — и от неё легко можно будет уйти.

Также важно правильно работать с детьми и их родителями. Мамы часто сами не понимают, зачем нужно капать капли и приходить повторно к офтальмологу. У детей часто бывает спазм или напряжение аккомодации, эти состояния на первичном приёме могут изменять истинную рефракцию. И только после снятия спазма мы можем выписать максимально правильные очки. Родители должны понимать, что на узкий зрачок дети могут не видеть в очках, которые выписали, единицу. Часто мамы требуют более «сильные» стёкла. Например‚ минус 4 вместо положенных минус 3 (хотя это небезопасно и даже вредно!). Иногда сложно достучаться до родителей — выбирать то‚ что нужно ребёнку для его здоровья, а не то, что хочется маме для красоты или ещё чего-то.

Про линзы для детей

Считается, что линзы можно только взрослым, но это не так. На Западе уже в год и два приучают одевать линзы, как мы приучаем есть ложкой. Просто дело в том, что у нас в стране нет линз нужного параметра на такой возраст‚ но родители при желании находят такие линзы в России.

С 7−8 лет можно спокойно носить линзы, которые есть в РБ. Всё зависит от ребёнка и от родителей. Часто бывает, что первые готовы, а вторые — нет, боятся.

Детям носить очки надо постоянно

Неправильно, когда детям назначают очки только для дали. Получается, что зона сетчатки, которой мы видим, функционирует неполноценно. Если есть какие-либо аномалии рефракции в растущем глазу, то должен идти постоянный стимул на сетчатку, поэтому детям в 100% случаев очки надо носить постоянно.

Ещё раньше специально назначали очки для зрения 0,7, чтобы якобы глаз работал. Старшее поколения просит: «Ой, не надо мне 1-цу, пусть глаз работает». Абсолютно неверно. Глаз не работает полноценно, не видит, и это неправильно. Почему детей раньше садили за первую парту? Потому что делали «недокоррекцию». Если хорошие очки‚ то без разницы, за какой партой сидеть.

Как часто надо посещать офтальмолога

Всё зависит от того‚ какие у вас есть проблемы и как назначает врач. Если ничего не беспокоит, то для профилактики надо ходить на приём к офтальмологу раз в год‚ особенно с детьми. На глазном дне бывают проблемы, о которых человек даже не подозревает. Стоит проходить именно полный осмотр‚ а не просто проверить остроту зрения. Если есть аномалии рефракции, определённые заболевания — то раз в полгода. Если прогрессирующая миопия, глаукома — то ходить раз в три месяца.

После 40 лет обычно измеряют внутриглазное давление, потому что сейчас очень распространены глаукомы. Но в связи с коронавирусом эту процедуру лучше лишний раз не проходить. Только в том случае, если уже есть диагноз «глаукома» и надо контролировать действие назначенных препаратов. Опытный врач найдёт глаукому даже без измерения внутриглазного давления.

Когда обязательно обращаться к врачу

Если вы увидели ухудшение зрения, особенно резкое‚ если перед глазом «встала пелена», если появился какой-то витающий купол, как люди говорят — «шторка висит», нужно как можно скорее идти к врачу. Резкая потеря зрения, резка чернота перед глазом‚ много чёрных «мушек», сильные и длительные «молнии» — сразу идите на приём.

Полезны ли специальные очки для работы за компьютером

Сейчас очень распространён компьютерный зрительный синдром‚ потому что в основном все «живут» в компьютерах‚ работают. Такие люди жалуются на снижение зрения‚ сухость глаз, быструю утомляемость‚ нервозность‚ это чаще бывает обусловлено напряжением зрительных систем. Очки убирают голубой спектр света от мониторов‚ гаджетов‚ белых осветительных ламп и облегчают большинство симптомов. Дополнительные рекомендации к ним даёт врач на приёме.

Вредят ли зрению солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки не вредят зрению, если они качественные, а защищают от вредного воздействия ультрафиолета. Когда выбираете солнцезащитные очки, обязательно смотрите, чтобы у них была защита от ультрафиолета. Она есть не у всех очков, которые продаются на рынке и даже в некоторых магазинах. Есть просто затемнённые. Они не подходят. Когда надеваем просто тёмные очки, зрачок расширяется — ультрафиолета попадает в глаз ещё больше‚ и мы наносим огромный вред хрусталику и сетчатке. Лучше покупать очки в магазинах оптики, спрашивая, есть ли на них УФ-защита.

Отправляем очки по почте

В салоне «Еврооптика» можно проверить зрение и на месте заказать очки. Мне нравится наша оптика тем‚ что у нас есть своя мастерская — очки делают в Слуцке. Это большое преимущество для пациентов‚ потому что люди приезжают из деревень и просят изготовить очки по-срочному. С астигматическими линзами сложнее‚ но чаще очки делаются быстро.

Ещё есть услуга пересылки очков почтой. Например, приезжает человек в гости из Жодино‚ приходит на приём‚ заказывает очки. Готовые отправляем почтой. Тоже очень удобно. Нигде такой услуги ещё не видела.

Почему многие оптики не отдают рецепты клиентам на руки или проводят подбор очков и контактных линз бесплатно

Многие оптики работают без медицинской лицензии. Они думают, что если врач подбирает очки, линзы платно или бесплатно, то она не нужна. Но это не так. Каждый пациент, который пришёл на подбор, обязан убедиться, есть ли у этого салона лицензия на медицинскую деятельность. Это не простая бумажка, а разрешение, которое выдаёт Минздрав после полной проверки помещения, оборудования, персонала. Оптика, которая получила разрешение, контролируется санстанцией. Всё это делается для того, чтобы медицинская услуга была качественной и безопасной для пациента".

Советы, которые подходят и детям, и взрослым

Во время работы за компьютером соблюдать правило 20−20: 20 минут работаем‚ 20 секунд отдыхаем. В это время делаем 20 морганий‚ смотрим вдаль. А потом опять работаем. Упражнение «точка на стекле». Рисуем дома на стекле (окне), на уровне глаз, точку 3−5 мм. При этом стоять на расстоянии 40 см от точки до глаз. 5 секунд смотрим на точку, 5 секунд — максимально вдаль на уровне этой точки. Выполнять 3−5 минут (начиная с 3-х) 2 раза в день. Зарядка для глаз 3−5 минут 2 раза в день (вверх, вниз, вбок, восьмёрки, зажмуривать). Прогулки на свежем воздухе минимум 2 часа в день (без телефона, гуляем и смотрим вдаль и на природу).