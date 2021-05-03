«Чувство праздника отсутствовало». Мнение о том, почему Первомай в Солигорске был таким «печальным»

Владимир Амельченя, внештатный корреспондент «Кур'ера» в Солигорске, рассказывает, что в 2021-м 1 Мая в шахтёрской столице вышло намного более унылым, чем в другие годы.

«У меня впечатление такое, что после похорон люди пришли в зону праздника. В парке «Четырёх стихий» проходили:

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в 16.00 — спортивная эстафета;

в 17.00 — открытие фонтанов;

в 18.00 — концертно-танцевальная программа.

В 16 часов многие аттракционы не работали из-за отсутствия спроса. Вот что сказала солигорчанка: «Пришла с тремя внуками 5, 6, 7 лет и дочерью в инвалидной коляске. Хотела, чтобы внуки поиграли на аттракционах. Но стоимость одного билета (5 рублей за 15 минут) не позволила мне это сделать. Уходим домой».Торговые ряды — это одиноко стоящий столик с украшениями ручной работы солигорской мастерицы. Недалеко — ещё одна палатка, в которой ремесленник из Червенского района продавал деревянные изделия.Возле танцевальной площадки было несколько десятков зрителей: в основном бабушки и внуки. Выступали артисты Дома культуры и танцевальный ансамбль районного Дома детей и молодёжи под руководством Антона Гапановича.

В 16.20 включили фонтан, но видели его красоту всего лишь несколько человек.

Чувство праздника отсутствовало".