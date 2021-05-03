Житель Барановичей лишился ноги. Он перешёл железную дорогу в неустановленном месте

На путях стоял грузовой поезд, но мужчина с другом решили перебраться через переходную площадку вагона. Несчастный случай произошёл 1 мая на станции Барановичи-Северные, пишет Intex-press.

Двое жителей Барановичей пьяные решили перейти железные пути через переходную площадку одного из вагонов стоящего грузового поезда Лида-Слуцк, рассказал Intex-press Дмитрий Гацура, начальник стрелковой команды на станции Барановичи.

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Один из них успел сойти с площадки на землю. В это время поезд тронулся, и второй мужчина не удержался, упал и получил оскольчатый перелом правой ноги.

Пострадавший был доставлен в Барановичскую городскую больницу, ногу ему спасти не удалось.