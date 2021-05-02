Красивая жизнь, которую мы сегодня очень много видим по ТВ и в соцсетях — то, чего многим хочется, но кажется недостижимым. Но что мешает тебе хотя бы попытаться к ней приблизиться? Установки, сидящие в твоей голове, от которых нужно срочно избавляться.

1. Деньги — это зло

Прежде всего, такая установка сформировалась благодаря кинематографу, в котором нам показывали много злодеев — богатых, но ужасных, нечестных и т. п. Во-вторых, такое мнение появляется от зависти. То, чего у тебя нет, лучше сделать негативным, чем стремиться к этому (страшно ведь).

2. Чтобы разбогатеть, нужно много трудиться

Возможно, в какие-то времена так и было, но не обязательно. Сегодня можно успевать сочетать карьеру и личную жизнь, зарабатывать и отдыхать. Есть сферы, в которых никакой тяжкий труд уже не нужен (онлайн-профессии, например).

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3. Работу не люблю, но буду терпеть ради денег

Эта установка вытекает из предыдущей. Считается, что нужно много и усердно работать, а если не нравится, терпеть, но уж точно не менять на сферу, в которую тянет, но которая кому-то может показаться сомнительной для заработка. На самом деле работать там, где тебе нравится, проще, даже если ты делаешь это 24 часа в сутки, и находить идеи, как заработать там, просто хочется самому.

4. Честным трудом больших денег не заработаешь

Это тоже стереотипы из прошлого. Но они прекрасно оправдывают страх и лень. «Я не богат, но я — хороший человек». Существует масса примеров честного и полезного бизнеса, миллионеров-филантропов, которые активно помогают людям. Никакой негативной связи между прибыльным делом и честностью давно нет.

5. Если бы меня повысили/я пошла учиться в другое место/похудела и т. п.

Сваливать вину на людей, обстоятельства, судьбу, Вселенную типично для «бедного» мышления. В то время, как богатые люди сами меняют эти обстоятельства. Даже если какой-то период был упущен, его всегда можно наверстать при желании.

6. Лучше куплю подешевле

Кажется, что более дешёвое — это экономия. Но это не всегда так. Более дешевая техника быстро выходит из строя, более дешёвая одежда часто быстро перестает выглядеть носибельно (хотя и в масс-маркете бывают качественные и интересные вещи, не спорим). Лучше один раз купить что-то пусть более дорогое, но оно дольше прослужит — в этом и есть правильная экономия.

7. Вот раньше было лучше

Особенности «богатого» мышления — смотреть всегда вперед, а «бедного» — назад. Потому что по-другому страшно или лениво. В каждом времени есть свои плюсы, минусы и возможности заработать.

8. У меня не получится, я мало умею и знаю

Безусловно, есть профессии, в которых нужно серьёзное образование и умения (врач, например), но существуют и те, для которых нужно, к примеру, максимум закончить курсы, причём, иногда даже самостоятельно, онлайн. Остальное приходит в процессе практики и накопления опыта, а вместе с этим — и деньги. Важно пробовать, а не оправдываться.